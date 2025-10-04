مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الزراعى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية المعرى التابعة لمركز قوص.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم وقع بالطريق الزراعى أمام قرية المعرى التابعة لمركز قوص.



انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع حسام إسماعيل 15 عاما، وإصابة عبده رمضان 16 عاما بارتجاج فى المخ وكسور باليد والقدم، عقب اصطدام دراجتهما النارية بسيارة على الطريق الزراعى.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين، لنقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





