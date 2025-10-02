قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى قنا العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال سبتمبر

قسم الأشعة بمستشفى قنا العام
قسم الأشعة بمستشفى قنا العام
يوسف رجب

نجح قسم الأشعة بمستشفى قنا العام، في إجراء 857 حالة رنين مغناطيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول وقدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المرضى.
 

ويأتي ذلك بعد أعمال التطوير التي شهدها جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون جنيه، والتي ساهمت في رفع كفاءته وتعزيز قدرة المستشفى على استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى وتقديم خدمة طبية متطورة بأعلى معايير الجودة.


 ووجه الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز وفي مقدمتهم عبدالمجيد عبدالرحيم عمر، مشرف إدارة الأشعة بمديرية الشئون الصحية بقنا، ونصر محمد، مشرف قسم الأشعة بالمستشفى، والطيب عواد محمود، مشرف وحدة الرنين المغناطيسى بالمستشفى، ولفريق العمل بوحدة الرنين المغناطيسي وهم الفنيون محسن شاكر محمود عبداللاه محمد أبوبكر، والأخصائيون ميادة أيمن مغربي، ماريو مكرم، ندى حسن الخولي، حسناء علي، والتمريض آية أشرف.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، بأن ما تحقق هو ثمرة جهود هذا الفريق المتميز، مشددًا على أن الفنيين والأخصائيين والتمريض هم الركيزة الأساسية لإنجاز 857 فحص رنين خلال شهر واحد بما يبرهن على قدرتهم الفائقة على مواجهة التحديات وتقديم خدمة طبية تليق بأبناء محافظة.

وأشار الديب، إلى أن هذا النجاح جاء تتويجاً لجهود ودعم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لتلبية احتياجات المستشفى وتذليل العقبات التى تواجه سير العمل.
 

قنا مستشفى قنا العام رنين مغناطيسي قسم الأشعة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: الدولة تخوض معركة شاملة ضد الإدمان لحماية الشباب

صيدليات

عضو صحة النواب: صيدليات الإنترنت قنبلة موقوتة.. والدواء ليس سلعة للبيع على السوشيال ميديا

أيمن أبو العلا

برلمانية الإصلاح والتنمية: تعديلات الإجراءات الجنائية لن تمس حقوق الإنسان

بالصور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج العقرب
برج العقرب

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد