مستشفى قنا العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال سبتمبر

نجح قسم الأشعة بمستشفى قنا العام، في إجراء 857 حالة رنين مغناطيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول وقدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المرضى.



ويأتي ذلك بعد أعمال التطوير التي شهدها جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون جنيه، والتي ساهمت في رفع كفاءته وتعزيز قدرة المستشفى على استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى وتقديم خدمة طبية متطورة بأعلى معايير الجودة.



ووجه الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز وفي مقدمتهم عبدالمجيد عبدالرحيم عمر، مشرف إدارة الأشعة بمديرية الشئون الصحية بقنا، ونصر محمد، مشرف قسم الأشعة بالمستشفى، والطيب عواد محمود، مشرف وحدة الرنين المغناطيسى بالمستشفى، ولفريق العمل بوحدة الرنين المغناطيسي وهم الفنيون محسن شاكر محمود عبداللاه محمد أبوبكر، والأخصائيون ميادة أيمن مغربي، ماريو مكرم، ندى حسن الخولي، حسناء علي، والتمريض آية أشرف.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، بأن ما تحقق هو ثمرة جهود هذا الفريق المتميز، مشددًا على أن الفنيين والأخصائيين والتمريض هم الركيزة الأساسية لإنجاز 857 فحص رنين خلال شهر واحد بما يبرهن على قدرتهم الفائقة على مواجهة التحديات وتقديم خدمة طبية تليق بأبناء محافظة.

وأشار الديب، إلى أن هذا النجاح جاء تتويجاً لجهود ودعم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لتلبية احتياجات المستشفى وتذليل العقبات التى تواجه سير العمل.

