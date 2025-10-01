السعدية والمرجية حبايب.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى قرية فاو قبلى بقنا

تمكنت الجهود الشعبية والأمنية بمحافظة قنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي السعدية والمرجية، خلال جلسة صلح احتضنها قرية فاو قبلى، وسط أجواء من الفرحة بين الحاضرين لإنهاء صفحة الخلافات بين العائلتين المتخاصمين.



أقيمت فعاليات الصلح، بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والشعبية، وبمشاركة كبيرة من أهالى القرية وأبناء العائلتين.



وقال وليد أحمد مختار، رئيس لجنة الصلح، إن جلسة الصلح التى عقدت اليوم بديوان العائلة بقرية فاو قبلى، سبقها جهود مكثفة ومحاولات عديدة لإقناع أهلنا من أبناء عائلتي المرجية والسعدية، بتقبل صوت العقل والحكمة ونبذ الخلافات، وكللت فى النهاية بالتراضى وقبول الصلح والتسامح، لتبدأ صفحة جديدة من الود والمحبة.

وأضاف مختار، بأن جلسة الصلح تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، وتحت رعاية محافظ قنا ومدير الأمن، مقدماً لهم ولمن ساهم فى إتمام الصلح الشكر على جهودهم المخلصة فى وأد الفتن والخلافات، لكى تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار.

يذكر أن لجنة الصلح ضمت كلا من: النائب أحمد مختار عثمان، ووليد أحمد مختار، الشيخ طارق عز، الحاج سيد عيد، والحاج عبدالمقصود محمد مرشود.







