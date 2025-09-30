مصرع طالب أزهرى أسفل عجلات قطار في قنا

لقى طالب بالثانوي الأزهرى مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمدينة فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب أزهرى أسفل عجلات قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمركز فرشوط.

وتبين مصرع محمد عيسى عبدالهادى القويرى ١٥ عاماً، طالب بالتعليم الأزهرى أثناء ذهابه للمعهد الأزهرى مرتدياً الزى الأزهرى والطربوش الأحمر.

ودفع مرفق إسعاف قنا، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.