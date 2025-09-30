قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
محافظات

محافظ قنا يكرم أبطال الجمهورية بكرة القدم واللياقة البدنية الفائزين ببرامج الموهوبين

بطولة الجمهورية للناشئين
يوسف رجب


كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فريق مركز شباب نجع حمد الله، بعد تتويجه بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للناشئين للميني فوتبول تحت 15 سنة، وذلك تقديرًا للإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه الفريق ورفع به اسم المحافظة في المحافل الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وبهاء الدين أحمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور كريم حمدي مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة، ويوسف محمد عبد الرحمن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي قطاع الشباب والرياضة.

كما شمل التكريم مركز تدريب اللياقة البدنية بمديرية الشباب والرياضة، الذي حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية، تأكيدًا لتفوق أبناء قنا في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، وقدرتهم على المنافسة بقوة في البطولات القومية.

وفي السياق ذاته، شهد الاحتفال تكريم عدد من الطلائع المتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة في مسابقات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، حيث حصد فريق طلائع المسرح بمركز شباب المعنا المركز الأول في مسابقة "كنوز مصرية – موهبتي"، بمشاركة 25 طليعًا، كما فاز الطليعان محمد هاشم البدوي وعلي هاشم البدوي بالمركز الثاني في مجال الابتكارات العلمية، والطليع عبد الرحمن الخضر بالمركز الثاني في مجال الشعر، بالإضافة إلى فريق الدوري الثقافي بمركز شباب كوم الضبع الذي حصد جائزة أفضل فريق على مستوى الجمهورية.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم الذي يمثل دافعا قويا لمواصلة التدريب وبذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات أكبر مستقبلًا، مؤكدين أن دعم القيادة التنفيذية والشبابية بمحافظة قنا يعزز لديهم روح الانتماء والإصرار على رفع اسم المحافظة عاليًا.

وأكد محافظ قنا، خلال كلمته، أن ما حققه أبناء المحافظة من إنجازات رياضية وثقافية وشبابية يعد مصدر فخر واعتزاز للجميع، ويعكس ما تتمتع به قنا من طاقات واعدة تستحق الدعم والرعاية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير كل الإمكانات اللازمة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والتميز.

وفي ختام الاحتفال، قدم رئيس مجلس إدارة مركز شباب نجع حمد الله، درع المجلس لمحافظ قنا، ودرعا تذكاريًا إلى نائب المحافظ، كما أهدى رئيس مجلس إدارة مركز شباب المعنا درع المركز إلى محافظ قنا تقديرًا لجهوده في دعم ورعاية الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.
 



قنا المحافل الرياضية وزارة الشباب الأنشطة الرياضية مركز تدريب اللياقة البدنية

