محافظ قنا يكرم المكلفين بأداء الخدمة العامة بالديوان العام

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددا من الشباب والفتيات المكلفين بأداء الخدمة العامة بديوان عام المحافظة، تقديرا لجهودهم المتميزة فى دعم العمل الإداري والمجتمعي خلال فترة تكليفهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ.

وأشاد محافظ قنا بما أبداه المكلفون من التزام وجدية في أداء المهام الموكلة إليهم، مؤكدا أن الخدمة العامة تعد مدرسة عملية تساهم في إعداد الكوادر الشابة وصقل خبراتهم بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.





ووجه عبد الحليم الشكر للعاملين بالإدارات المختلفة على حسن تعاونهم مع شباب الخدمة العامة، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف المجالات إيمانا بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا، على هذا التكريم الذي يمثل دافعا قويا لهم للاستمرار في خدمة المجتمع، مؤكدين أن فترة تكليفهم بالديوان العام كانت تجربة ثرية أضافت إلى خبراتهم العملية والإنسانية ورسخت فيهم قيم الانضباط والمسئولية والعمل بروح الفريق.

وفي ختام اللقاء، سلم المحافظ شهادات تقدير للمكرمين، والذين بلغ عددهم 34 مكرما، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية ومواصلة العمل بروح الإخلاص والانتماء، داعياً إياهم إلى مزيد من الاجتهاد وتطوير الذات من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل.





