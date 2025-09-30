قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
محافظ قنا يكرم المكلفين بأداء الخدمة العامة بالديوان العام

يوسف رجب

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددا من الشباب والفتيات المكلفين بأداء الخدمة العامة بديوان عام المحافظة، تقديرا لجهودهم المتميزة فى دعم العمل الإداري والمجتمعي خلال فترة تكليفهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ.

وأشاد محافظ قنا بما أبداه المكلفون من التزام وجدية في أداء المهام الموكلة إليهم، مؤكدا أن الخدمة العامة تعد مدرسة عملية تساهم في إعداد الكوادر الشابة وصقل خبراتهم بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

 

ووجه عبد الحليم الشكر للعاملين بالإدارات المختلفة على حسن تعاونهم مع شباب الخدمة العامة، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف المجالات إيمانا بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا، على هذا التكريم الذي يمثل دافعا قويا لهم للاستمرار في خدمة المجتمع، مؤكدين أن فترة تكليفهم بالديوان العام كانت تجربة ثرية أضافت إلى خبراتهم العملية والإنسانية ورسخت فيهم قيم الانضباط والمسئولية والعمل بروح الفريق.

وفي ختام اللقاء، سلم المحافظ شهادات تقدير للمكرمين، والذين بلغ عددهم 34 مكرما، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية ومواصلة العمل بروح الإخلاص والانتماء، داعياً إياهم إلى مزيد من الاجتهاد وتطوير الذات من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل.



