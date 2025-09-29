محافظ قنا يستعرض 148 شكوى وطلب خلال اللقاء الجماهيري

استعرض الدكتور خالدعبدالحليم، محافظ قنا، 148 شكوى وطلبًا تنوعت بين العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، فضلًا عن شكاوى مرتبطة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، واسترداد أراضي الدولة، وتنظيم المواقف، حيث تم التعامل مع كل طلب وفقًا لطبيعته وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام محافظة قنا، في إطار حرصه على تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، الذين شاركوا في مناقشة وبحث القضايا المطروحة من الأهالي.

أكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بأن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات، بعيدًا عن أنماط التفكير النمطية.

أوضح عبدالحليم، بأنه تمت الاستجابة الفورية للعديد من الطلبات المقدمة، فيما تمت إحالة بعض الملفات الأخرى إلى جهات الاختصاص لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.

أشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، الداعية إلى تكثيف التواصل مع المواطنين، والاقتراب من قضاياهم اليومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

