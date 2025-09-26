إحالة طبيب أسنان وصيدلي للتحقيق بوحدة البراهمة الصحية بقنا.. صور

أحالت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، صيدلي بوحدة البراهمة الصحية للتحقيق، كما تم إحالة طبيب الأسنان والتمريض بعيادة الأسنان للتحقيق لتدني خدمات عيادة الأسنان داخل الوحدة.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ داخل عدد من الوحدات الصحية بمركز قفط، لمراجعة خدمات الرعاية الأولية المقدمة ومدى توفير الخدمات الوقائية داخل تلك الوحدات.

وتضمنت جولة وكيل المديرية، تفقد وحدة البراهمة الصحية ومراجعة الخدمات الطبية داخلها ومدى توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وتبين نقص في بعض الأدوية الهامة وتقصير في توفيرها.

وأشارت وكيل مديرية الصحة بقنا، إلى أن الجولة جاءت تنفيذاً لتوجهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالمرور المفاجئ على المنافذ الطبية للوقوف الصحيح على الخدمات المقدمة داخلها.

كما تابعت وكيل المديرية، وبرفقتها الدكتورة بسمة زكي، مدير إدارة قفط الصحية، الجولة بتفقد وحدة العروبة الصحية، حيث تم مراجعة الإستقبال وغرفه الطوارئ وعيادة طب الأسنان وتنظيم الأسرة ومراجعة توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وخلال الجولة، تبين وجود عُطل في بعض الأجهزة الطبية وعلى الفور تم التواصل مع إدارة الورش والصيانة بالمديرية والتوجيه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة لضمان الإستدامة في تقديم خدمات الرعاية الأولية داخل الوحدة.