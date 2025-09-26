نائب محافظ قنا يكرم 28 طفلا لاجتيازهم برنامج تعليم البرمجة والأردوينو

كرم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، 28 طالبًا من تلاميذ المدارس، بعد اجتيازهم برنامجا متخصصا في تعليم البرمجة والأردوينو للأطفال، والذي نفذ بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي واللغات بديوان عام المحافظة خلال فترة الإجازة الصيفية من 18 أغسطس حتى 18 سبتمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور حنان صابر، مدير المركز، وعبدالرحيم يوسف، مستشار المحافظة للمعلومات.

وأشار نائب محافظ قنا، إلى أن البرنامج يأتى في إطار خطة المحافظة لدعم تنمية قدرات النشء في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث ركز على تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية في البرمجة وتنمية التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات.

وأضاف نائب محافظ قنا، إلى جانب تدريبهم على تنفيذ مشروعات مصغرة تربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، كما وفر البرنامج بيئة تعليمية رقمية محفزة ساعدت الأطفال على اكتشاف مواهبهم في مجالات التقنية وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

وأوضح نائب محافظ قنا، بأن البرنامج يؤهلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ويمنحهم أساسا قويا لبناء مشروعات مستقبلية في مجال البرمجة والدوائر الإلكترونية البسيطة.



