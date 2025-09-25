قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بروتوكول تعاون لتأسيس أول مركز إقليمي للتنمية الحضرية بجنوب الصعيد في قنا

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
يوسف رجب

وقع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتأسيس مختبر قنا للتنمية الحضرية"، بحضور الدكتور أحمد رزق مدير مكتب "الهابيتات" في مصر.

وينص البروتوكول على تأسيس المركز الإقليمي للتنمية الحضرية "مختبر قنا للتنمية الحضرية"  كأحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى إيجاد منصة متكاملة لتطوير السياسات والأدوات، وتجميع وتعميم الخبرات والممارسات الناجحة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص التنموية.

كما يرسخ البروتوكول نموذجًا إقليميًا مبتكرًا للتخطيط العمراني والتنمية المحلية بمحافظات إقليم جنوب الصعيد، من خلال منصة متعددة الأبعاد تجمع بين إنتاج المعرفة، وتسريع المبادرات والمشروعات التنموية، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، والاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات واتخاذ القرار.

ويُعد المشروع رافعة أساسية لتحقيق التكامل بين العمران والاقتصاد المحلي، واستثمار الإمكانات التراثية والطبيعية والبشرية للإقليم لتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد محافظ قنا، أن المركز الحضري الإقليمي للتنمية الحضرية يمثل امتدادًا نوعيًا لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ليس فقط في نطاق عمله، بل أيضًا في أسلوبه المبتكر لدعم التنمية.

وأوضح عبدالحليم، أن المبادرة تأتي استنادًا إلى ما طوره البرنامج من برامج متكاملة تشمل التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الحضرية والريفية، والتي أصبحت من ضمن اختصاصات الإدارة المحلية، ما يعزز قدرتها المؤسسية على التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وأضاف محافظ قنا، أن إنشاء "مختبر قنا الإقليمي للتنمية الحضرية" يعد استثمارًا للنجاحات السابقة، وخطوة متقدمة نحو تحويل الخبرات المتراكمة إلى آلية مؤسسية دائمة تسمح بالتجريب والابتكار وتطوير السياسات على مستوى إقليم جنوب الصعيد، بما يعزز استدامة النتائج ويوسع من نطاق أثرها.

وأشار عبدالحليم، إلى أن محافظة قنا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق رؤية طموحة بأن تصبح القطب التنموي لإقليم جنوب الصعيد، ومحافظة خضراء رائدة تحقق تنمية اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتنمية عمرانية شاملة ومستدامة، في إطار رؤية مصر 2030 والأجندة الحضرية الجديدة.

وكشف محافظ قنا، أن "مختبر قنا الإقليمي" سيعمل على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس مرصد حضري في جنوب الصعيد لتطوير أنظمة للرصد والتقييم، وإطلاق منصة إقليمية لتعزيز الابتكار في التخطيط العمراني والتنمية المحلية وتبادل الخبرات وتطوير المشروعات الاسترشادية، فضلًا عن إنشاء مركز إقليمي للمعرفة الحضرية يعمل على إعداد دلائل إرشادية وبرامج تدريبية وإتاحة الأدوات اللازمة لتبادل المعرفة داخل الإقليم وخارجه.

وأشاد الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية، بدور محافظ قنا في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والعمل المستمر على تذليل العقبات أمامها، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في دعم التنمية الحضرية المتكاملة بجنوب الصعيد.


هاني فرحات رفقة انغام
اضطرابات النوم
الشيبسي
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
