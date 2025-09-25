قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
تحقيقات وملفات

قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات

ورشة عمل برنامج تنمية الصعيد
ورشة عمل برنامج تنمية الصعيد
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا انعقاد ورشة عمل موسعة على مدار يومين، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، والوقوف على أبرز الممارسات الجيدة وخطط التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد.

شارك في الورشة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج، وعدد من مديري المكونات والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وناقشت الجلسات الجهود المبذولة في تنفيذ الممارسات الجيدة وآليات مأسستها داخل نظم الإدارة المحلية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز قدرات الوحدات المحلية على إدارة التنمية بكفاءة واستدامة.

وتطرقت الورشة إلى استعراض الموقف التنفيذي والتمويلي للمشروعات وأثرها في دعم التنافسية وتحسين الخدمات وتعزيز القدرات المؤسسية، فضلًا عن مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية ومؤشرات المتابعة والتقييم.

كما تناولت استعراض دور وحدة التكتلات الاقتصادية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، وجهود التطوير المؤسسي للمحافظة والمراكز والوحدات القروية، إلى جانب الأدلة الإرشادية وآليات تطبيقها ومنظومة التدريب وبناء القدرات، والتعاون مع جامعة جنوب الوادي لإطلاق دبلومة مهنية في الإدارة المحلية قائمة على التدريب العملي ونقل الممارسات الجيدة.

وأكد محافظ قنا، بأن برنامج التنمية المحلية يمثل تجربة رائدة وناجحة على المستويين المحلي والدولي بعد ثماني سنوات من انطلاقه عام 2017 وحتى 2025، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى أرست دعائم تنمية متكاملة انعكست إيجابًا على حياة المواطنين وحظيت بثقة القيادة السياسية، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تنمية الصعيد من خلال مبادرات كبرى أبرزها "حياة كريمة".

وفي إطار دعم التكتلات الاقتصادية، وجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من محطة الغربلة والدوائر الكهربائية والتعامل مع وحدة الغربلة للنباتات الطببه والعطريه، وتحويلها إلى مركز خدمات مشتركة، بجانب تطوير عصارات العسل الأسود وتحويلها إلى نموذج إنتاجي متكامل يحافظ على جودة المنتج، مع إعداد خطة تفصيلية لكل تكتل اقتصادي وعقد اجتماعات متابعة دورية مع أصحاب العصارات.

كما أعلن محافظ قنا، تنظيم اجتماعات للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية وربط المشروعات الصغيرة بالكبيرة لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية تدعم دخل المزارعين وتقلل الفاقد.

وأشار محافظ قنا، إلى دراسة إطلاق دبلومة متخصصة في الإدارة المحلية مع جامعة جنوب الوادي وفق أفضل الممارسات، فضلًا عن الإعداد لعقد المؤتمر الختامي للبرنامج تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أهمية تعيين مكتب استشاري لمراجعة الأعمال الفنية وضمان جودة التنفيذ وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة.

وأعرب الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية، عن تقديره لمحافظ قنا على دعمه للبرنامج، موضحًا أن المرحلة الأولى ركزت على التخطيط وجودة التنفيذ ومشاركة المواطنين، بينما تستهدف المرحلة الثانية التحول إلى العمل المؤسسي من خلال هياكل تنظيمية معتمدة ودمج بعض الإدارات، مع توفير التدريب والدعم الفني. 
 

وأشار إلى تحقيق قفزات تنموية بالمحافظة، أبرزها توسع المساحة المأهولة إلى 1000.8 كيلومتر مربع، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.9% متجاوزًا المتوسط القومى، وانخفاض معدل البطالة بين الذكور إلى 3%.

كما شدد محافظ قنا، على أهمية أن تتضمن البرامج التدريبية للقيادات المحلية تبني ثقافة التحفيز والمشاركة المجتمعية، وتطوير المهارات الإدارية واللغوية، واستقطاب الكوادر الشبابية لإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث بما يتماشى مع رؤية تنمية القرية والمدينة والمحافظة ومستهدفات التنمية المحلية.

وفي ختام أعمال الورشة، كرّم محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية فرق العمل بالمحافظة وإدارة البرنامج، تقديرًا لجهودهم في دفع مسيرة التنمية المحلية بالصعيد.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد من أبرز البرامج التنموية التي تنفذها الدولة بدعم من البنك الدولي، ويستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية ودعم القطاعات الاقتصادية والصناعية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة لأبناء الصعيد.
 

قنا التنمية المحلية البنك الدولي جامعة جنوب الوادي حياة كريمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

ارشيفية

رمضان أبو جزر: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقضي على حلم نتنياهو بعدم قيامها

الاقتصاد المصرى

مدير تحرير الخليج الإماراتية: مصر مرشحة لتكون من أفضل 20 اقتصادًا عالميًا في 10 سنوات

السيسي

سيد عليوة: الرئيس السيسي لديه مشروع وهدف عظيم لبناء مصر الحديثة

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

