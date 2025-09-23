مستشفى قنا العام: استقبلنا السيدة المجهولة أثناء وضع جنينها ومازالت تحت الرعاية الطبية

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى استقبل السيدة المجهولة يوم الجمعة الماضى والمتداولة صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهى تفترش أحد الأرصفة بمدينة قنا، بعد نقلها بسيارة اسعاف وهى فى حالة وضع لمولودها، وجرى إدخالها على الفور لكشك الولادة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأضاف الديب، بعدها تم اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة من أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى، فيما تولى طاقم التمريض تنظيفها وتغسيلها لدخولها المستشفى فى حالة يرثى لها، مع تقديم الدعم النفسي لها.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن السيدة المجهولة جرى إدخالها للمستشفى دون بطاقة هوية، مع إخطار الأجهزة الأمنية والمعنية لاتخاذ اللازم، وطلبت دخول الحمام، لكنها خرجت من المستشفى دون أي تصريح بخروجها، كونها مازالت تحت الملاحظة الطبية.

وأوضح الديب، أن أطباء المستشفى وطاقم التمريض لم يتأخروا عن أداء دورهم الطبى والانسانى مع المريضة، رغم تعاملها العنيف والتعدى على الطبيبات وطاقم التمريض، ورفضها التام الإفصاح عن هويتها والتى انتهت بهروبها من المستشفى إلى الشارع مرة أخرى.

وتابع مدير مستشفى قنا العام، أن المريضة جرى إدخالها المستشفى مرة أخرى اليوم الثلاثاء برفقة وحدة حماية الطفل، وتخضع حاليا للرعاية الطبية اللازمة، مع تولى التمريض مسؤولية العناية بنظافتها الشخصية لتواجدها فى الشارع بشكل مستمر.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لسيدة مجهولة الهوية تفترش رصيف أحد الشوارع بمدينة قنا، وبجوارها رضيع حديث الولادة وتظهر عليها حالة إعياء، مع مطالبات للأجهزة المعنية بمساندتها.

وعقب رصد الواقعة من قبل الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، جرى التدخل المباشر ونقل السيدة إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وأصدر محافظ قنا توجيهات باتخاذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية لحماية الطفلين وضمان سلامة المريضة.