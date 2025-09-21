تدشين مبادرة"صحح مفاهيمك" لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة بقنا

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد "بشبابها"، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع.

شهد مراسم التدشين الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس وكيل وزارة الأوقاف، وبهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ناهد عبده، ممثل اتحاد "بشبابها"، إلى جانب عضوي مجلس النواب النائب العمدة مبارك أحمد عامر، ومحمد أحمد الجبلاوي، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والقطاعات الشبابية.

واستهلت الفعالية بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الذي أكد أن المبادرة تمثل خطوة رائدة في مسيرة بناء الإنسان المصري من خلال نشر الخطاب الوسطي ومواجهة الأفكار المضللة، مشيرا إلى أنها مشروع وطني متكامل يناقش قضايا المجتمع ويعزز قيم الانتماء والاعتدال.

وأعرب بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة، عن اعتزازه بالمبادرة، مؤكدا أنها تجسد وعيا وطنيا بضرورة تحصين الشباب بالفكر المستنير باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الشائعات والأفكار الهدامة.

و أوضحت الدكتورة ناهد عبده ممثل اتحاد "بشبابها" أن الاتحاد سيضطلع بدور فاعل في تنظيم اللقاءات وورش العمل وتوسيع قنوات التواصل مع الشباب في القرى والمدن لترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

وثمن محافظ قنا ، أهداف المبادرة، مؤكدا أنها تأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتقديم خطاب دعوي عصري لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتقويم السلوكيات الاجتماعية الخاطئة ونشر القيم الإيجابية وترسيخ الهوية الوطنية.



وأشار محافظ قنا، إلى أن المبادرة، التي تستمر لمدة عام كامل، تتناول أكثر من 40 قضية محورية تشمل قضايا اجتماعية وسلوكية مثل الغش والتنمر والعنف والتحرش وإدمان السوشيال ميديا، بجانب قضايا دينية وفكرية كالتنزيل الخاطئ للآيات، ومفهوم الجهاد، والإلحاد.

وأوضح محافظ قنا، بأن نجاح المبادرة يتطلب رصدا دقيقا للمفاهيم المغلوطة من كل جهة، وإعداد رسائل إعلامية مؤثرة لتصحيحها، مع استغلال مختلف المناسبات والفرص للتوعية ونشر الفكر الصحيح،



وأكد عبدالحليم،ب أن محافظة قنا بكافة مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية حريصة على دعم المبادرات التوعوية التي تستهدف الشباب والمجتمع، داعيا إلى تضافر جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة وحماية الوطن من التحديات التي تستهدف وحدته واستقراره.





