توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تدشين مبادرة"صحح مفاهيمك" لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة بقنا

حملة صحح مفاهيمك
يوسف رجب

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد "بشبابها"، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع.

شهد مراسم التدشين الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس وكيل وزارة الأوقاف، وبهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ناهد عبده، ممثل اتحاد "بشبابها"، إلى جانب عضوي مجلس النواب النائب العمدة مبارك أحمد عامر، ومحمد أحمد الجبلاوي، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والقطاعات الشبابية.

واستهلت الفعالية بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الذي أكد أن المبادرة تمثل خطوة رائدة في مسيرة بناء الإنسان المصري من خلال نشر الخطاب الوسطي ومواجهة الأفكار المضللة، مشيرا إلى أنها مشروع وطني متكامل يناقش قضايا المجتمع ويعزز قيم الانتماء والاعتدال.

وأعرب بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة، عن اعتزازه بالمبادرة، مؤكدا أنها تجسد وعيا وطنيا بضرورة تحصين الشباب بالفكر المستنير باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الشائعات والأفكار الهدامة.

و أوضحت الدكتورة ناهد عبده ممثل اتحاد "بشبابها" أن الاتحاد سيضطلع بدور فاعل في تنظيم اللقاءات وورش العمل وتوسيع قنوات التواصل مع الشباب في القرى والمدن لترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

وثمن محافظ قنا ، أهداف المبادرة، مؤكدا أنها تأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتقديم خطاب دعوي عصري لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتقويم السلوكيات الاجتماعية الخاطئة ونشر القيم الإيجابية وترسيخ الهوية الوطنية. 
 

وأشار محافظ قنا، إلى أن المبادرة، التي تستمر لمدة عام كامل، تتناول أكثر من 40 قضية محورية تشمل قضايا اجتماعية وسلوكية مثل الغش والتنمر والعنف والتحرش وإدمان السوشيال ميديا، بجانب قضايا دينية وفكرية كالتنزيل الخاطئ للآيات، ومفهوم الجهاد، والإلحاد.

وأوضح محافظ قنا، بأن نجاح المبادرة يتطلب رصدا دقيقا للمفاهيم المغلوطة من كل جهة، وإعداد رسائل إعلامية مؤثرة لتصحيحها، مع استغلال مختلف المناسبات والفرص للتوعية ونشر الفكر الصحيح، 
 

وأكد عبدالحليم،ب أن محافظة قنا بكافة مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية حريصة على دعم المبادرات التوعوية التي تستهدف الشباب والمجتمع، داعيا إلى تضافر جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة وحماية الوطن من التحديات التي تستهدف وحدته واستقراره.



8

قنا صحح مفاهيمك تصحيح الأفكار المغلوطة بشبابها نشر الوعي المجتمعي

