قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية

افتتاح مدرسة الترامسة بقنا
افتتاح مدرسة الترامسة بقنا
يوسف رجب

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية بعد إحلالها وتجديدها بالكامل وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته الافتتاحية كل من هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف سعد مدير عام إدارة قنا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وخلال الافتتاح، حرص المحافظ على الترحيب بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن افتتاح المدرسة الجديدة يجسد اهتمام الدولة بتوفير تعليم عصري ومتطور في مختلف القرى والمراكز.

وقال محافظ قنا، إن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية، ونحن حريصون على دعم هذا القطاع بكل الإمكانيات الممكنة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التفوق والابتكار.

و أوضح المهندس أحمد النوبي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن مدرسة الترامسة تضم 17 فصلًا دراسيا بطاقة استيعابية تبلغ 802 طالب، ويشرف على العملية التعليمية بها 47 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب تزويدها بغرف المجالات والمكتبة ومعمل الحاسب الآلي.

كما حرص محافظ قنا، على تقديم التهنئة للطلاب والمعلمين، مطمئنًا على انتظام الدراسة وتوافر الكوادر التعليمية والكتب الدراسية، مع التأكد من تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل حسن سير العملية التعليمية.

وفي ختام جولته، شدد محافظ قنا على أن التعليم يمثل أولوية قصوى في استراتيجية المحافظة، موجها الشكر لكافة العاملين بقطاع التعليم على جهودهم المخلصة في خدمة أبناء قنا.

يُذكر أن العام الدراسي الجديد انطلق في محافظة قنا داخل 2189 مدرسة حكومية، و54 مدرسة رسمية للغات، بالإضافة إلى مدرسة واحدة للمتفوقين (STEM)، ومدرسة يابانية، وأخرى للنيل، بإجمالي 818,993 طالبًا على مستوى المحافظة.



قنا مدرسة الترامسة الإعدادية الخدمات التعليمية العملية التعليمية العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد