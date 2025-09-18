الأحد المقبل..تدشين مبادرة وزارة الأوقاف"صحح مفاهيمك" بقصر ثقافة قنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، الأحد المقبل ٢١ سبتمبر، بقصر ثقافة قنا، بحضور شعبي وتنفيذي واسع، وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس، ومديرية الشباب والرياضة، وأئمة المساجد، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تزامنًا مع إطلاق المبادرة رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال استقبال الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا.

وأكد محافظ قنا، بأن المبادرة التي تطلقها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل خطوة مهمة لنشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والانضباط.

وأوضح عبدالحليم، بأن المبادرة ستتناول قضايا تمس حياة المواطنين اليومية برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد يعالج الظواهر السلبية مثل الخصومات الثأرية والفكر المتطرف، التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

وثمن محافظ قنا، جهود وزارة الأوقاف في نشر التوعية المجتمعية عبر المحاضرات والندوات والدروس والخطب، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية، مؤكداً أن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الفكر السليم والمفاهيم الصحيحة والأخلاق القويمة.

و قال الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف مواجهة التطرف الديني، وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، من خلال خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن المبادرة ستغطي قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، إلى جانب مفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء، مع التأكيد على تعزيز الهوية والشخصية المصرية.