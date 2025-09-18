قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
محافظات

الأحد المقبل..تدشين مبادرة وزارة الأوقاف"صحح مفاهيمك" بقصر ثقافة قنا

لقاء محافظ قنا مع وكيل وزارة الأوقاف
لقاء محافظ قنا مع وكيل وزارة الأوقاف
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، الأحد المقبل ٢١ سبتمبر، بقصر ثقافة قنا، بحضور شعبي وتنفيذي واسع، وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس، ومديرية الشباب والرياضة، وأئمة المساجد، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تزامنًا مع إطلاق المبادرة رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال استقبال الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا.

وأكد محافظ قنا، بأن المبادرة التي تطلقها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل خطوة مهمة لنشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والانضباط.

وأوضح عبدالحليم، بأن المبادرة ستتناول قضايا تمس حياة المواطنين اليومية برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد يعالج الظواهر السلبية مثل الخصومات الثأرية والفكر المتطرف، التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

وثمن محافظ قنا، جهود وزارة الأوقاف في نشر التوعية المجتمعية عبر المحاضرات والندوات والدروس والخطب، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية، مؤكداً أن التنمية الحقيقية لا تقوم إلا على الفكر السليم والمفاهيم الصحيحة والأخلاق القويمة.

و قال الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف مواجهة التطرف الديني، وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، من خلال خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن المبادرة ستغطي قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، إلى جانب مفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء، مع التأكيد على تعزيز الهوية والشخصية المصرية.

قنا قصر ثقافة قنا صحح مفاهيمك وزارة الأوقاف خطاب ديني رشيد الشريعة الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

