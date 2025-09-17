بعد تطويرها.. محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع الرماش الابتدائية بقرية كرم عمران

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، مدرسة نجع الرماش الابتدائية بقرية كرم عمران، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتطويرها برعاية مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي.

شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات الأهلية والتنموية، من بينهم هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، و الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والدكتور هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و الدكتورة مروة مراد، المدير التنفيذي لمؤسسة أبوظبي الإسلامي، والدكتور سامح خليل، رئيس قطاع الاستثمار، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية.

وأكد محافظ قنا، بأن افتتاح المدرسة يمثل إضافة نوعية لدعم العملية التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة للارتقاء بمستوى التعليم، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في محافظات الصعيد.



و أوضح الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، افتتحت مدرستين جديدتين بمحافظتي قنا والأقصر عقب الانتهاء من أعمال التجديد ورفع الكفاءة بهما، وذلك في إطار حرص المؤسستين على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للأطفال.



وأشار زمزم، إلى أن مدرسة نجع الرماش الابتدائية تضم 6 فصول دراسية بطاقة استيعابية تبلغ 32 طالبًا وطالبة في كل فصل، بما يسهم في خدمة العملية التعليمية داخل القرية والقرى المجاورة.





