قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن استعدادت تعليم قنا.. مدير إدارة قوص يشدد على جاهزية المدارس فنياً وإدارياً

مدارس قوص
مدارس قوص
يوسف رجب

تفقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، صباح اليوم الأحد، سير العمل بمدرستى النيل الابتدائية المشتركة والبهاء زهير الاعدادية.
 

رافقه خلالها المهندسة نجلاء دعبس، رئيس قسم التنمية المستدامة وإبراهيم الشمولى، وسماح طه، مديرا المدرستين، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

تضمنت الجولة، مدرستى مجمع النيل، وشدد على ضرورة الانتهاء من. أعمال تقليم الأشجار، والاهتمام بدورات مياه مدرسة النيل الابتدائية وتأكد من استقرار مصادر المياة بالمدرستين وتغيير أعلام الجمهورية والمحافظة وتثبيتها بالسوارى وإعداد قوائم الفصول وخطة جداول الاشراف اليومى داخل المدرسة.

وأكد مدير إدارة تعليم قوص، أن تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات هاني عنتر ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاءت صريحة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمدارس بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد المزمع انطلاقه السبت المقبل بأكثر من ٢٤٠ مدرسة على مستوى مركز ومدينة قوص.

وفى السياق ذاته وتنفيذا للقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس وتخفيفا على الطلاب وأولياء الأمور فقد تقرر أن تبدأ  الدراسة يوم السبت الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري بطلاب وتلاميذ الصف الاول من كل مرحلة ويوم الأحد الصفين الأول والثانى ويوم الاثنين للثلاث فرق الأول والثانى والثالث بكل مرحلة بعد التأكد على عمل جميع المدارس الابتدائية أثناء الفترة الصباحية فقط.



قنا إدارة قوص التعليمية العام الدراسي الجديد أخبار قنا تعليم قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يستقبل المتحدث باسم الخارجية المصرية لبحث جهود مواجهة التطرف

الخارجية ومرصد الأزهر يبحثان سبل توسيع التعاون المشترك لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة

الحكمة من النهي الوارد عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

الحكمة من النهي الوارد عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

الصلاة

مسئولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد.. الإفتاء توضح

بالصور

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد