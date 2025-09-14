ضمن استعدادت تعليم قنا.. مدير إدارة قوص يشدد على جاهزية المدارس فنياً وإدارياً

تفقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، صباح اليوم الأحد، سير العمل بمدرستى النيل الابتدائية المشتركة والبهاء زهير الاعدادية.



رافقه خلالها المهندسة نجلاء دعبس، رئيس قسم التنمية المستدامة وإبراهيم الشمولى، وسماح طه، مديرا المدرستين، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

تضمنت الجولة، مدرستى مجمع النيل، وشدد على ضرورة الانتهاء من. أعمال تقليم الأشجار، والاهتمام بدورات مياه مدرسة النيل الابتدائية وتأكد من استقرار مصادر المياة بالمدرستين وتغيير أعلام الجمهورية والمحافظة وتثبيتها بالسوارى وإعداد قوائم الفصول وخطة جداول الاشراف اليومى داخل المدرسة.

وأكد مدير إدارة تعليم قوص، أن تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات هاني عنتر ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاءت صريحة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمدارس بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد المزمع انطلاقه السبت المقبل بأكثر من ٢٤٠ مدرسة على مستوى مركز ومدينة قوص.

وفى السياق ذاته وتنفيذا للقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس وتخفيفا على الطلاب وأولياء الأمور فقد تقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري بطلاب وتلاميذ الصف الاول من كل مرحلة ويوم الأحد الصفين الأول والثانى ويوم الاثنين للثلاث فرق الأول والثانى والثالث بكل مرحلة بعد التأكد على عمل جميع المدارس الابتدائية أثناء الفترة الصباحية فقط.





