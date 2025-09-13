قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمراكز قنا .. غدا

يوسف رجب

قال الدكتور أحمد محمود صادق ، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، سوف تنطلق غداً الأحد الموافق ١٤ سبتمبر وحتى ١٨ سبتمبر  في مراكز: قفط،  فرشوط ، نجع حمادي، دشنا و نقادة.
 

وأوضح صادق، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تواصل أعمالها بمراكز المحافظة وذلك بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، حرصاً على تلبية الإحتياجات غير المُلباة لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الحملة تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وخفض عدد المواليد ووصول خدمات تنظيم الأسرة للمنتفعات في كافة القرى والنجوع بالمراكز.

وأضاف صادق،  أن الحملة تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية "وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة "وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.
 

فيما أوضحت الدكتورة رانيا راجي، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بأن المديرية استعدت للحملة من خلال توفير كافة أنواع وسائل تنظيم الأسرة وبالأخص منها الوسائل طويلة المفعول، مع عقد ندوات تثقيفية حول أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات والتوعية بالصحة الإنجابية مع وجود مشرفات نوادي المرأة واللاتي يوجهن السيدات إلى تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة من خلال عمل أنشطة متنوعة يكون لها مردود إيجابي على كافة أفراد الأسرة.

يذكر أن المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، انطلقت فى ٧ سبتمبر وحتى  ١١ سبتمبر، واستهدفت مراكز قنا، قوص، الوقف، أبوتشت.

قنا وزارة الصحة تنظيم الأسرة الصحة الإنجابية تحسين الخصائص السكانية بداية

