أثناء فض نزاع عائلي.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد بقنا

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة قوص جنوب قنا، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد بطعنات من آلة حادة خلال محاولته فض نزاع عائلي بين أبناء خاله وأبناء شقيقته.

وجرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول واقعة اتهامهم بإنهاء حياة المجنى عليه، والتى قضت بحبس المتهمين.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مقتل خير كامل ٥٥ عامًا، بطعنات آلة حادة داخل منزل بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.

وتبين من المعلومات الأولية أن المجنى عليه توجه إلى أبناء خاله بقرية جزيرة مطيرة لإنهاء خلاف عائلي بينهم وبين أبناء شقيقته، إلا أن الأمور تطورت إلى مشاجرة انتهت بطعنات من آلة حادة سددها له أبناء خاله.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.