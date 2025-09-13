بطرحة شقيقتها.. كشف غموض العثور على جثة تلميذة داخل منزلها في قنا

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض واقعة جثة تلميذة عثر عليها داخل منزلها بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا، وبها آثار لشبهة جنائية خلال معاينة الجثة عقب تلقى بلاغ بوفاتها.

وتبين أن المجنى عليها كانت تلهو مع شقيقتها الكبرى، وأثناء اللهو جذبتها من طرحتها بقوة دون قصد منها، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها فى الحال.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع تلميذة ١٢ عاماً، بالصف السادس الابتدائي، وبها آثار خنق بالرقبة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة وجرى نقل جثة التلميذة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.