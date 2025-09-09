محافظ قنا يدشن مبادرة القرية النموذجية من بخانس في أبوتشت| صور

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مبادرة "القرية النموذجية" بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، وذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المديريات الخدمية.

وأوضح محافظ قنا، خلال مؤتمر شعبي مع أهالي القرية، أن المبادرة تستهدف مواجهة ضعف المؤشرات السكانية بمركزي أبوتشت ودشنا، مشيرًا إلى أن قرية بخانس ستكون نقطة الانطلاق الأولى، على أن يتم تعميم التجربة في قرى أخرى تباعا، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والوعي المجتمعى.

وأضاف عبد الحليم، أن المبادرة تعتمد على تنفيذ برامج معايشة ميدانية داخل القرية لمدة شهر كامل، تتضمن حملات مكثفة للتوعية الصحية والتغذية السليمة، وتنظيم أنشطة رياضية لجميع الفئات العمرية، وحملات للنظافة العامة وإدارة المخلفات، إلى جانب برامج للصحة الإنجابية وصحة الطفل.

وتشمل المبادرة تنظيم فصول لمحو الأمية بمشاركة المتعلمين من أبناء القرية، فضلاً عن فعاليات فنية وثقافية تهدف إلى تعزيز الانتماء ورفع المستوى المعرفي.

ووجه محافظ قنا، مختلف المديريات بالمشاركة الفاعلة في المبادرة، حيث كلف الأوقاف بتنظيم ندوات دينية للتوعية، والتضامن الاجتماعي بتفعيل دور الرائدات الريفيات وصندوق مكافحة الإدمان، فيما أسند إلى مديرية الصحة تقديم خدمات طبية متكاملة ومعارض لنوادي المرأة، إلى جانب مشاركة العيادات المتنقلة في برامج تنظيم الأسرة.

وتضمنت التكليفات إشراك المدارس والطلاب من خلال مديرية التربية والتعليم، وتكثيف الأنشطة الرياضية عبر مديرية الشباب والرياضة، إضافة إلى دور الزراعة والري في تحسين البيئة العامة بالتعاون مع الوحدة المحلية.

وتفقد المحافظ مبنى مركز تنمية الأسرة والطفل والوحدة الصحية بالقرية، حيث استمع إلى آراء المواطنين والأطباء حول الخدمات المقدمة واحتياجاتهم، مؤكداً أن الهدف من المبادرة هو تحسين جودة الحياة داخل القرى ورفع الوعي المجتمعي، بما يمهد الطريق نحو قرى أكثر تقدمًا ونموذجية فى محافظة قنا.