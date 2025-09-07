قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
محافظات

تموين قنا: ضبط 342 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الوزير شدد على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وأكد أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، كما وجّه محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.


 

وأضاف القط أنه خلال الأسبوع الماضي، تمكنت مديرية التموين من ضبط عصارة عسل أسود تقوم بتصنيع العسل الأسود من السكر بمركز فرشوط، وتم ضبط 10 أطنان سكر داخل العصارة و1500 صفيحة عسل فارغة و500 صفيحة مملوءة بالعسل الأسود، ومضبوطات أخرى تستخدم في عمليات إنتاج العسل الأسود، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 342 محضرًا متنوعًا، أبرزها: 219 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و32 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و4 محاضر أوكازيون بدون تصريح، و5 محاضر تاجر تمويني مغلق ودقيق وتجميع سلع تموينية.

وتابع: “بالإضافة إلى 39 محضرًا لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، و7 محاضر لنقص وزن، و6 تقارير مخابز مواصفات، و4 عدم وجود ميزان وقائمة تشغيل، و5 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و4 عدم نظافة أدوات العجن، و6 تقارير مخابز ومحل تمويني مغلق، و4 عدم الإعلان عن أسعار مستودعات دقيق بلدي، و4 ذبح خارج المجازر الحكومية، و3 عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز”.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لجميع المنافذ التموينية والأسواق.



قنا المخالفات التموينية تموين قنا مخالفة تموينية العسل الأسود اسطوانات البوتجاز

