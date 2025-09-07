قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار قنا: حصول 26 مدرسة على شهادة الجودة.. واجتماع لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

مجمع خدمات زراعية بدشنا
مجمع خدمات زراعية بدشنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، حصول 26 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، والتعليم تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد، نائب المحافظ يتفقد المنشآت الصحية والخدمية والزراعية بـ دشنا، ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي تحت شعار "نسعى كسفراء".

قنا .. حصول 26 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول 26 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد التابعة لمجلس الوزراء خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025م.
 

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن حصول هذا العدد من مدارس قنا على شهادة الجودة والاعتماد يعكس الجهد المبذول من رجال وقيادات التعليم بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مع ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المتاحة المادية والبشرية لتحقيق معايير الجودة بمدارس المحافظة بما يتيح الخدمات التربوية التي تواكب التطور العلمى.

 


 

تعليم قنا تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

شدد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الحيادية التامة عند اختيار العاملين بالحصة وإعطاء أولوية للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم ممن اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و الأكاديمية العسكرية بعد توزيع الأنصبة القانونية للمعلمين الأساسيين، وكذا الالتزام بالكثافات المحددة للطلاب وعدم السماح بتجاوزها.

وناقش الاجتماع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى واستعراض موقف الكثافات والدهانات  والتشجير و عرض بعض المشكلات التي تواجههم  وعرض آليات الحل في ضوء اللوائح والأطر المنظمة للعمل.
 

نائب محافظ قنا يتفقد المنشآت الصحية والخدمية والزراعية بـ دشنا

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة بمركز دشنا، شملت عدداً من المنشآت الصحية والخدمية والزراعية، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى دشنا المركزي بمقرها المؤقت بفاو قبلي، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والعيادات الداخلية والمعمل وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال، والتوجيه بسرعة توفير بعض النواقص العاجلة وحل مشكلات صرف الأدوية على نفقة الدولة.
 

"نسعى كسفراء".. ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ختام الأنشطة الصيفية لشباب دير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي، وذلك بمشاركة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، في أجواء مبهجة حملت رسائل المحبة والوحدة والانتماء، تحت شعار" نسعى كسفراء"، ضمن فعاليات المهرجان الرابع والعشرين لصيف 2025.

جاء الحفل في إطار اهتمام محافظة قنا برعاية النشء والشباب، ودعم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد مصطفى، ممثلا عن الأوقاف، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والكهنة.

 

قنا نجع حمادي دير الأنبا بضابا الأكاديمية العسكرية مسابقة 30 ألف معلم تعليم قنا العام الدراسى الجديد شهادة الاعتماد أخبار قنا

ليلى علوي
الشرقية
بكتيريا الامعاء
المشروبات الغازية الدايت
