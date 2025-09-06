قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
8 طن دقيق.. مباحث التموين تشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026
المفوض العام لوكالة الأونروا: يجب فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات
الثقوب السوداء .. خبير أمنى يفضح عصابات استغلال الأطفال في التسول
وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال
دورها لا يمكن تعويضه.. وزير الخارجية: لا بديل عن أونروا وأي محاولة للمساس بها مرفوضة
التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا
وزارة الحرب بدلا من البنتاجون.. هل يمهد قرار ترامب الطريق لحرب عالمية جديدة؟
بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025
وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين
محافظات

"نسعى كسفراء".. ختام الأنشطة الصيفية بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي

دير الأنبا بضابا
دير الأنبا بضابا
يوسف رجب

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ختام الأنشطة الصيفية لشباب دير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي، وذلك بمشاركة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، في أجواء مبهجة حملت رسائل المحبة والوحدة والانتماء، تحت شعار" نسعى كسفراء"، ضمن فعاليات المهرجان الرابع والعشرين لصيف 2025.

جاء الحفل في إطار اهتمام محافظة قنا برعاية النشء والشباب، ودعم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد مصطفى، ممثلا عن الأوقاف، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والكهنة.

واستهلت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض المشاركين لسلسلة من التكوينات الرمزية المعبرة عن قيم الانتماء والإيمان والعمل الجماعي، حيث جسد فريق الأشبال والزهرات خريطة مصر مع مشهد دخول العائلة المقدسة إلى أرضها، فيما قدم فريق المرشدات زهرة اللوتس وشعار الكشافة، بينما جسد الفريق المتقدم شخصية القديس مارمرقس وبشارته في مصر.

كما ابتكر فريق الكشافة تكوينا بحروف كلمة We Seek as Ambassadors، فيما قدم فريق الرائدات وإعداد القادة لوحة جسدت الهلال والصليب جنبا إلى جنب، في رسالة مؤثرة عن الوحدة الوطنية.

وقدم المشاركون عروضا إبداعية أخرى جمعت بين الشمس والأرض رمزا للنور، بالإضافة إلى فقرات مبهرة للطبول أضفت أجواء احتفالية مميزة.

وأكد ممثل الأوقاف، بأن الأديان السماوية تدعو إلى المحبة والتسامح، مشيدا بدور دور العبادة في تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التعايش والوحدة.

فيما نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير محافظ قنا، موضحا أن هذه الفعاليات، الممتدة منذ عام 2002، تُعد نموذجا رائدا في دعم الشباب وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأعرب الأنبا بضابا، عن خالص شكره للكنائس والخدمات المشاركة، مثمنا دور الآباء الكهنة والخدام وراهبات الدير في إنجاح الحفل، مؤكدا أن المهرجان جسد رسالة محبة وسلام، داعيا الله أن يحفظ مصر وينشر الطمأنينة في ربوعها.

واختتمت الفعاليات بتوزيع الكؤوس على الفرق الفائزة في مسابقة كرة القدم بمختلف المراحل التعليمية، من الابتدائي وحتى الجامعة، أعقبها إشعال شعلة ختام المهرجان الرابع والعشرين لصيف 2025، وسط أجواء احتفالية جسدت روح الوحدة الوطنية والانتماء.


