قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صواريخ "توماهوك" المجنحة تعد من أكثر الأسلحة تعقيداً في منظومة الجيش الأمريكي، مشيراً إلى أن التدريب على استخدامها يتطلب فترة طويلة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة، وهو ما يجعل من الصعب نقل هذه التقنية إلى أي طرف خارجي.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، إن "مشكلة توماهوك التي لا يعرفها الكثيرون تكمن في أن تشغيلها يحتاج إلى تدريب معقد وطويل الأمد"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدامها، في إشارة واضحة إلى الجدل الدائر حول احتمال تزويد أوكرانيا بهذا السلاح المتطور.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إطلاق صواريخ "توماهوك" يتم حصرياً بواسطة القوات الأمريكية، قائلاً: "الطريقة الوحيدة لإطلاق توماهوك هي أن نطلقها نحن، ولن نسمح لغيرنا بذلك".

 وأضاف أن الصاروخ يتميز بـ"قوة تدميرية هائلة ودقة عالية في الإصابة، وربما هذا ما يجعله سلاحاً بالغ التعقيد لا يمكن التعامل معه بسهولة".

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب نقاشات مطوّلة داخل الأوساط العسكرية والسياسية الأمريكية بشأن دعم كييف بأسلحة استراتيجية متقدمة، حيث يرى بعض الخبراء أن تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى تصعيد ميداني خطير مع روسيا، بينما يؤكد آخرون أن واشنطن يجب أن توازن بين دعم حلفائها والحفاظ على تفوقها العسكري.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة «تحتاج بنفسها إلى تلك الصواريخ ضمن ترسانتها الدفاعية»، موضحاً أن نقلها إلى الخارج قد يُحدث خللاً في الجاهزية القتالية الأمريكية.

 وأضاف: "أولويتنا هي حماية أمننا القومي والحفاظ على توازن قوتنا، ولن نغامر بتقليص قدراتنا لصالح أي طرف مهما كانت الظروف".

ويُنظر إلى "توماهوك" كأحد أكثر الأسلحة الأمريكية دقة وفاعلية، إذ تستطيع إصابة أهداف على بعد يتجاوز 1500 كيلومتر، وتُستخدم عادة في الضربات الدقيقة ضد منشآت عسكرية أو بنى تحتية حساسة. 

وقد استخدمت واشنطن هذه الصواريخ في عدة عمليات خلال العقود الماضية، أبرزها في العراق وسوريا وليبيا.

بهذه التصريحات، يبعث ترامب برسالة مزدوجة: الأولى إلى موسكو بأنه لا يسعى لتصعيد إضافي في الحرب الأوكرانية، والثانية إلى الداخل الأمريكي بأنه متمسك بسياسة «أمريكا أولاً» التي تضع مصالح الأمن القومي فوق أي اعتبارات سياسية أو تحالفية.

ترامب امريكا اولا الحرب الأوكرانية ليبيا سوريا واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

تشيع جثمان

بالورود.. تشييع جثمان شاب ابتلع لسانه بإحدى قرى الدقهلية

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الحرب الاوكرانية الروسية

3 مليارات يورو سنويًا.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخطط لزيادة استثماراته بأوكرانيا

الاردن

الأردن يطالب بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي

الطلاب المصريين

السفير التركي في القاهرة يُكرّم طلابًا مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية

بالصور

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد