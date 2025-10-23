شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو .. إسقاط 139 مسيّرة أوكرانية ليلا في مناطق روسية
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
كريم عاطف

بعد توقف دام سنوات، تعود تويوتا لتنعش ذكريات عشاق الطرق الوعرة بإطلاق الجيل الجديد من ‏Land Cruiser FJ‏ موديل 2026، النسخة الأصغر حجماً والأكثر شبهاً بشقيقتها لاند كروزر برادو، مع تصميم كلاسيكي بنفس حديث ومحرك عملي يلائم الاستخدام اليومي والمغامرات على حد سواء.

احتفظت السيارة ‏FJ‏ الجديدة بروح التصميم الصندوقي المميز الذي اشتهرت به، لكنها تأتي الان بخطوط أكثر انسيابية وجرأة في الواجهة الأمامية تظهر نسختان للمصابيح، الأولى بتصميم عصري على شكل حرف “C”، والثانية مستوحاة من الطرازات القديمة بمصابيح دائرية كلاسيكية، مع شبكة أمامية سوداء ضخمة وصادم رياضي متين يبرز هوية السيارة القوية. 

وتأتي جوانب السيارة FJ‏ الجديدة ‏بخطوط بسيطة ولكنها متماسكة، مع رفارف بلاستيكية سوداء وعجلات رياضية بلون داكن، بينما يزين الخلف مصابيح بارزة وزجاج خلفي كبير وإطار احتياطي يبرز طابعها المغامر.

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة FJ‏ الجديدة، فهي تمزج بين الطابع العملي والخطوط العصرية، حيث حصلت على شاشة وسطية كبيرة، ولوحة عدادات رقمية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع مقاعد جلدية يمكن ضبطها كهربائيا، رغم اعتمادها على البلاستيك الصلب في أجزاء واسعة من المقصورة، فإن التصميم يعكس المتانة التي تناسب طبيعتها الوعرية.

تعتمد ‏FJ‏ 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر تنفس طبيعي يولد 161 حصاناً وعزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع نظام دفع رباعي دائم، ما يجعلها جاهزة للتعامل مع مختلف التضاريس.

تأتي السيارة بطول 4.575 متر، وعرض 1.855 متر، وارتفاع 1.960 متر، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.580 متر، لتكون أكثر رشاقة من برادو مع الحفاظ على حضورها القوي على الطريق.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج تويوتا ‏Land Cruiser FJ‏ الجديدة منتصف عام 2026 في اليابان، على أن تصل للأسواق العالمية بعد ذلك بفترة قصيرة، لتعلن عودة واحدة من أكثر سيارات تويوتا شهرة بطابع يجمع بين الأصالة والحداثة.

