أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

شهدت مدينة 6 اكتوبر، إقامة أكبر تجمع لمحبى رياضة الموتوسيكلات و الموتور سبورت بشكل عام، خلال احتفالية فريق Commanders MCبالذكرى السنوية التاسعة على تأسيس الفريق الذى يضم المئات من بايكرز مصر .

وضمت احتفالية فريق Commanders MC التاسعة ، كل محبى رياضة السيارات والموتوسيكلات فى مصر ، بالاضافة الى تواجد العديد من السيارات الكلاسيكية والسيارات المعدلة والسوبر كار بالاضافة إلى سيارات الرالى .

واستمتع جميع الحاضرين للإحتفالية الخاصة بالذكرى الـ 9 لفريق Commanders MC، من خلال مشاركة المعلومات و مشاهدت احدث ما توصلت اليه هذه الرياضة فى مصر من امكانيات ومهارات للبيكرز وقائدى السيارات .

وقال محمد فاروق board member بفريق Commanders MC ، تم دعوة جميع الاصدقاء للاحتفال بعيدنا السنوي ، والاستمتاع بكافة النشاطات ‏التى تقدم خلال هذا اليوم .‏

وأضاف محمد فاروق، ان جميع الفرق المشاركة خلال احتفاليتهم بالذكرى التاسعة للتاسيس تعبر عن بايكرز مصر ، وان الجميع يزور بعض لتبادل الخبرات والمعلومات .

ولمشاهدة احتفالية فريق Commanders MC ، لاحتفالهم بالذكرى السنوية التاسعة، فى التقرير التالى :