اختتام اختبار التحمل ‏العالمي لتقنية شيري الفائقة الهجينة (‏CSH‏)

اختتم بنجاح اختبار التحمل العالمي "آفاق لا تنتهي، ورحلة بلا قلق" لتقنية شيري الفائقة الهجينة (CSH) في مدينة ووهو بالصين، وشملت المرحلة الختامية من الرحلة ثلاث مقاطعات هي شانشي وخنان وأنهوي، لمسافة إجمالية بلغت 1403 كيلومترات، في السادس عشر من أكتوبر 2025.

وضم الأسطول نخبة من طرازات TIGGO7 CSH، وTIGGO8 CSH، وTIGGO9 CSH، التي قدمت أداء استثنائيا أثبت مجددا تفوق تقنية شيري الهجينة في الثبات والراحة تحت مختلف ظروف الطرق.

اعتمدت المرحلة الختامية من اختبار التحمل العالمي لتقنية CSH على نهج اختبار واقعي بالكامل، يقوم على شعار "سيارات حقيقية، طرق حقيقية، ظروف حقيقية".

وشارك في الرحلة موكب دولي ضم ضيوفا من عدة دول، خاضوا تحديات متكاملة وفق معايير صارمة من نوع "خزان ممتلئ وأغطية وقود مختومة"، وعلى طرق متنوعة ومعقدة، كما تمكن الجمهور العالمي من متابعة التجربة مباشرة عبر بث حي أظهر النتائج الفعلية للاختبار.

وانطلق الموكب من تايوان مرورا بمدن مثل لويانج وسوتشو، مجتازا طرقا متنوعة بين الطرق السريعة والممرات الجبلية والطرق الريفية.

وفي لويانج، انغمس الضيوف في أجواء الحرف الصينية التقليدية عبر رسم تماثيل فنية في حديقة تانج ثلاثية الألوان الثقافية، واستمتعوا بفنجان من القهوة اليدوية المعدة باستخدام خاصية V2L لتغذية الأجهزة بالكهرباء من السيارة، لتضيف لمسة دفء إلى الرحلة.

وعند المرور بمنطقة يينجتيانمن السياحية، أظهرت تقنية الركن الذاتي (APA) تفوقها بإتمام عملية الركن العكسي في تسع ثوان فقط، لتمنح الضيوف تجربة مريحة خالية من أي مجهود يدوي وتؤكد على كفاءة التقنيات الذكية لشيري.

وفي ختام هذه الرحلة الغنية بالتجارب الثقافية عبر الصين، أثبتت عائلة شيري TIGGO CSH أداء فائقا جسّد التنوع في الخيارات التي تلبي احتياجات المستخدمين حول العالم.

فقد حقق TIGGO9 CSH مدى قيادة مشترك بلغ 1403 كيلومترات، ليصبح المعيار الجديد في فئته ويقضي تمامًا على قلق المسافة في السفر بين المدن.

أما TIGGO7 CSH فبفضل ميزة V2L بقدرة 3.3 كيلوواط، أمكنه تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل ماكينة القهوة أثناء التوقف في الهواء الطلق، مضيفًا للرحلة لمسات من الراحة والرفاهية.

بينما قدّم TIGGO8 CSH أداء مستقرا في مختلف ظروف الطريق، مع مستوى ضجيج داخل المقصورة لا يتجاوز 54 ديسيبل حتى في المناطق الحضرية المزدحمة، بفضل تقنية خفض الضوضاء المتطورة NVH التي تمزج بين الأداء العالي والراحة الفائقة، لتخلق بيئة قيادة هادئة راقية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال زو شاو دونج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري إنترناشونال: “لقد قطع اختبار التحمل العالمي لتقنية CSH تحت شعار ‘افاق لا تنتهي، ورحلة بلا قلق’ أكثر من 20 دولة وامتد لمسافة تجاوزت 20,000 كيلومتر، مجسدًا القدرات الهائلة للتقنيات الهجينة الصينية من خلال أداء واقعي متميز”.

وأضاف أن هذا الختام ليس نهاية، بل هو بداية جديدة لمسيرة الابتكار، حيث ستواصل شيري العمل جنبًا إلى جنب مع مستخدميها حول العالم لبناء منظومة تنقل خضراء وذكية للمستقبل.

عقب كلمته، قام زو بتسليم جائزة "أفضل تجربة أداء" للمشاركين الذين تميزوا بجهودهم وتفاعلهم طوال فترة الاختبار.