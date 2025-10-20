قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
الجيش اللبناني يحرر عراقيين اختطفهم عصابة سورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختتام اختبار التحمل ‏العالمي لتقنية شيري الفائقة الهجينة (‏CSH‏)

تقنية شيري الفائقة الهجينة
تقنية شيري الفائقة الهجينة
كريم عاطف

اختتم بنجاح اختبار التحمل العالمي "آفاق لا تنتهي، ورحلة بلا قلق" لتقنية شيري الفائقة الهجينة (CSH) في مدينة ووهو بالصين، وشملت المرحلة الختامية من الرحلة ثلاث مقاطعات هي شانشي وخنان وأنهوي، لمسافة إجمالية بلغت 1403 كيلومترات، في السادس عشر من أكتوبر 2025.

وضم الأسطول نخبة من طرازات TIGGO7 CSH، وTIGGO8 CSH، وTIGGO9 CSH، التي قدمت أداء استثنائيا أثبت مجددا تفوق تقنية شيري الهجينة في الثبات والراحة تحت مختلف ظروف الطرق.

اعتمدت المرحلة الختامية من اختبار التحمل العالمي لتقنية CSH على نهج اختبار واقعي بالكامل، يقوم على شعار "سيارات حقيقية، طرق حقيقية، ظروف حقيقية".

وشارك في الرحلة موكب دولي ضم ضيوفا من عدة دول، خاضوا تحديات متكاملة وفق معايير صارمة من نوع "خزان ممتلئ وأغطية وقود مختومة"، وعلى طرق متنوعة ومعقدة، كما تمكن الجمهور العالمي من متابعة التجربة مباشرة عبر بث حي أظهر النتائج الفعلية للاختبار.

وانطلق الموكب من تايوان مرورا بمدن مثل لويانج وسوتشو، مجتازا طرقا متنوعة بين الطرق السريعة والممرات الجبلية والطرق الريفية.

وفي لويانج، انغمس الضيوف في أجواء الحرف الصينية التقليدية عبر رسم تماثيل فنية في حديقة تانج ثلاثية الألوان الثقافية، واستمتعوا بفنجان من القهوة اليدوية المعدة باستخدام خاصية V2L لتغذية الأجهزة بالكهرباء من السيارة، لتضيف لمسة دفء إلى الرحلة.

وعند المرور بمنطقة يينجتيانمن السياحية، أظهرت تقنية الركن الذاتي (APA) تفوقها بإتمام عملية الركن العكسي في تسع ثوان فقط، لتمنح الضيوف تجربة مريحة خالية من أي مجهود يدوي وتؤكد على كفاءة التقنيات الذكية لشيري.

وفي ختام هذه الرحلة الغنية بالتجارب الثقافية عبر الصين، أثبتت عائلة شيري TIGGO CSH أداء فائقا جسّد التنوع في الخيارات التي تلبي احتياجات المستخدمين حول العالم.

فقد حقق TIGGO9 CSH مدى قيادة مشترك بلغ 1403 كيلومترات، ليصبح المعيار الجديد في فئته ويقضي تمامًا على قلق المسافة في السفر بين المدن.

أما TIGGO7 CSH فبفضل ميزة V2L بقدرة 3.3 كيلوواط، أمكنه تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل ماكينة القهوة أثناء التوقف في الهواء الطلق، مضيفًا للرحلة لمسات من الراحة والرفاهية.

بينما قدّم TIGGO8 CSH أداء مستقرا في مختلف ظروف الطريق، مع مستوى ضجيج داخل المقصورة لا يتجاوز 54 ديسيبل حتى في المناطق الحضرية المزدحمة، بفضل تقنية خفض الضوضاء المتطورة NVH التي تمزج بين الأداء العالي والراحة الفائقة، لتخلق بيئة قيادة هادئة راقية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال زو شاو دونج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري إنترناشونال: “لقد قطع اختبار التحمل العالمي لتقنية CSH تحت شعار ‘افاق لا تنتهي، ورحلة بلا قلق’ أكثر من 20 دولة وامتد لمسافة تجاوزت 20,000 كيلومتر، مجسدًا القدرات الهائلة للتقنيات الهجينة الصينية من خلال أداء واقعي متميز”.

وأضاف أن هذا الختام ليس نهاية، بل هو بداية جديدة لمسيرة الابتكار، حيث ستواصل شيري العمل جنبًا إلى جنب مع مستخدميها حول العالم لبناء منظومة تنقل خضراء وذكية للمستقبل.

عقب كلمته، قام زو بتسليم جائزة "أفضل تجربة أداء" للمشاركين الذين تميزوا بجهودهم وتفاعلهم طوال فترة الاختبار.

تقنية شيري الفائقة الهجينة CSH تقنية شيري شيري TIGGO7 CSH TIGGO8 TIGGO9 تقنية CSH

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عمادالدين حسين: ترامب مهتم بالأزمة السودانية لإثبات نجاحه في إيقاف حروب كثيرة

عقود

السجن 10 سنوات.. عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية| فيديو

شاحنات المساعدات

9 آلاف طن.. انطلاق قافلة زاد العزة إلى قطاع غزة.. فيديو

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

المزيد