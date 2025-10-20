قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر .. وتعليق صادم من عمرو أديب
قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 .. تفاصيل أكبر حدث وتجمع لخبراء السيارات في مصر
"نقل الكهرباء" توقع 3 عقود لتعزيز مشروعات الشبكة القومية ودعم منظومة القطار السريع
جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
فتح باب التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة.. رابط التسجيل
المالية: الحكومة تؤكد دعمها لجهود التمويل من أجل التنمية
سعر مازيراتي MCPURA موديل 2026 في السعودية

مازيراتي MCPURA موديل 2026
مازيراتي MCPURA موديل 2026

أعلنت شركة مازيراتي عن طرازها الجديد مازيراتي MCPURA موديل 2026، وتنتمي MCPURA لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم مميز وأنيق، وتجمع بين السرعة الفائقة وفخامة السيارات السياحية الفاخرة .

سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 الجديدة 

مواصفات مازيراتي MCPURA موديل 2026

تأتي سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 بواجهة جديدة للصداد الأمامي والخلفي مستوحاة من نسخة GT2 ستراديل ذات الطابع الرياضي، وبها لون مميز جديد يطلق عليه AI Aqua Rainbow، و المقصورة الداخلية مغطاة بالكامل بجلد ألكانتارا، وبها عجلة قيادة جديدة، وبها نظام تعليق متعدد الوصلات، وفرامل بريمبو مصنوعة من الكربون والسيراميك .

سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 الجديدة 

 سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 بها، أربعة أوضاع قيادة (Wet، وGT، وSport، وCorsa)، وبها مقاعد ولوحة قيادة وأبواب مغطاة بجلد ألكانتارا، وبها وحدة تحكم مركزية منخفضة على عدد قليل من الأزرار، ووحدة تحكم دوارة لأوضاع القيادة.

محرك مازيراتي MCPURA موديل 2026

سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 قوتها من محرك وسطي من نسخة ذات حوض جاف من محرك مازيراتي الشهير Nettuno بزاوية 90 درجة، سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 621 حصان، وعزم دوران 730 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة ثنائي القابض مكون من 8 سرعات سريع التغيير.

سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 الجديدة 

تتسارع مازيراتي MCPURA موديل 2026 من صفر إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 325 كم/ساعة .

سعر مازيراتي MCPURA موديل 2026

سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 922 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و53 ألف ريال سعودي .

سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 الجديدة 

الجدير بالذكر أن سيارة مازيراتي MCPURA موديل 2026 ستصنع بأعداد محدودة، وسيقتصر الإنتاج في مصنع مازيراتي العريق في مودينا على حوالي 1700 سيارة سنوياً فقط .

