تعاون جديد بين الإنتاج الحربي والتموين لتحديث مكاتب وبطاقات التموين .. تفاصيل
قطع زميله بمنشار.. تطورات مثيرة في قضية طفل الإسماعيلية| ماذا حدث؟
بين نيران رفح ومساعي التهدئة.. هل تصمد الهدنة أمام التصعيد الإسرائيلي؟| محلل يجيب
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أغلى سيارة مرسيدس جي كلاس في العالم | صور

إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس جي كلاس، وتنتمي جي كلاس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

مرسيدس جي كلاس هيمالايا

مرسيدس جي كلاس الفاخرة تظهر في إصدار هيمالايا الذي كشفته شركة التعديل البولندية كارلكس ديزاين، وتمتلك السيارة عدم لمات من الجلد والذهب والماس يثبت أن سيارة جي كلاس لا تزال رمز القوة والهيبة حتى في عالم الرفاهية المطلقة.

مواصفات مرسيدس جي كلاس هيمالايا

اعتمدت Carlex Design في بناء سيارة مرسيدس هيمالايا الخاصة على قاعدة طراز مرسيدس جي كلاس، لكن مع تعديلات عميقة جعلتها تبدو وكأنها خرجت من عالم آخر.

وتم تغطية الهيكل بطلاء أبيض لؤلؤي مذهل يحتوي على غبار من الألماس الحقيقي بوزن يقارب 1 كيلوجرام كامل، وذلك يمنح السيارة بريق مبهر تحت ضوء الشمس أو أضواء المدينة، وبها إطارات بيضاء الجدار .

تظهر سيارة مرسيدس جي كلاس هيمالايا بهيكل عريض يضفي عليها مظهر أكثر جرأة، وبها أقواس عجلات ضخمة لها حضور بصري قوي، وبها صدادات أعيد تشكيلها بعناية لتبرز الخطوط العدوانية لـ جي كلاس، وبها شبك أمامي ومصابيح مستديرة على هوية الطراز الكلاسيكية، وبها لمسات معدنية مصقولة وطلاء مزدوج اللون يمنح السيارة مظهر فريد يجمع بين الفخامة والقوة.

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس جي كلاس هيمالايا بها، أرضية مغطاة بجلد مطرز يدويًا، وبها مقاعد مصممة لتوفر أعلى درجات الراحة مع دعم جانبي فائق، وبها عجلة قيادة وكونسول وسطي مغطاة بخامات الكانتارا الفاخرة وخياطة فنية تعكس دقة التصميم الأوروبي.

والجدير بالذكر ان شركة أعلنت Carlex Design أن إصدار مرسيدس جي كلاس هيمالايا Mercedes G Himalaya سيقتصر على 7 سيارات فقط على مستوى العالم، ما يجعلها تحفة نادرة في عالم السيارات الفاخرة، وكل سيارة يتم بناؤها حسب طلب العميل مع تخصيص كامل للألوان، والنقوش، والخامات، مما يعني أن كل نسخة هي فريدة من نوعها .

سعر مرسيدس جي كلاس هيمالايا

تباع سيارة مرسيدس جي كلاس هيمالايا في سوق السيارات السعودي بسعر 6.56 مليون ريال سعودي .

نبذة عن شركة Carlex Design

شركة Carlex Design معروفة عالميًا بتحويل السيارات الفاخرة إلى أعمال فنية حقيقية، وسبق أن قدمت تعديلات مدهشة على سيارات مثل رولز رويس كولينان و بنتلي بنتايجا و لامبورجيني أوروس، لكنها مع مرسيدس جي كلاس الفاخرة إصدار هيمالايا نقلت مستوى الحرفية إلى بعد جديد.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

