أغلى سيارة مرسيدس جي كلاس في العالم | صور

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس جي كلاس، وتنتمي جي كلاس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

مرسيدس جي كلاس الفاخرة تظهر في إصدار هيمالايا الذي كشفته شركة التعديل البولندية كارلكس ديزاين، وتمتلك السيارة عدم لمات من الجلد والذهب والماس يثبت أن سيارة جي كلاس لا تزال رمز القوة والهيبة حتى في عالم الرفاهية المطلقة.

مواصفات مرسيدس جي كلاس هيمالايا

اعتمدت Carlex Design في بناء سيارة مرسيدس هيمالايا الخاصة على قاعدة طراز مرسيدس جي كلاس، لكن مع تعديلات عميقة جعلتها تبدو وكأنها خرجت من عالم آخر.

وتم تغطية الهيكل بطلاء أبيض لؤلؤي مذهل يحتوي على غبار من الألماس الحقيقي بوزن يقارب 1 كيلوجرام كامل، وذلك يمنح السيارة بريق مبهر تحت ضوء الشمس أو أضواء المدينة، وبها إطارات بيضاء الجدار .

تظهر سيارة مرسيدس جي كلاس هيمالايا بهيكل عريض يضفي عليها مظهر أكثر جرأة، وبها أقواس عجلات ضخمة لها حضور بصري قوي، وبها صدادات أعيد تشكيلها بعناية لتبرز الخطوط العدوانية لـ جي كلاس، وبها شبك أمامي ومصابيح مستديرة على هوية الطراز الكلاسيكية، وبها لمسات معدنية مصقولة وطلاء مزدوج اللون يمنح السيارة مظهر فريد يجمع بين الفخامة والقوة.

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس جي كلاس هيمالايا بها، أرضية مغطاة بجلد مطرز يدويًا، وبها مقاعد مصممة لتوفر أعلى درجات الراحة مع دعم جانبي فائق، وبها عجلة قيادة وكونسول وسطي مغطاة بخامات الكانتارا الفاخرة وخياطة فنية تعكس دقة التصميم الأوروبي.

والجدير بالذكر ان شركة أعلنت Carlex Design أن إصدار مرسيدس جي كلاس هيمالايا Mercedes G Himalaya سيقتصر على 7 سيارات فقط على مستوى العالم، ما يجعلها تحفة نادرة في عالم السيارات الفاخرة، وكل سيارة يتم بناؤها حسب طلب العميل مع تخصيص كامل للألوان، والنقوش، والخامات، مما يعني أن كل نسخة هي فريدة من نوعها .

سعر مرسيدس جي كلاس هيمالايا

تباع سيارة مرسيدس جي كلاس هيمالايا في سوق السيارات السعودي بسعر 6.56 مليون ريال سعودي .

نبذة عن شركة Carlex Design

شركة Carlex Design معروفة عالميًا بتحويل السيارات الفاخرة إلى أعمال فنية حقيقية، وسبق أن قدمت تعديلات مدهشة على سيارات مثل رولز رويس كولينان و بنتلي بنتايجا و لامبورجيني أوروس، لكنها مع مرسيدس جي كلاس الفاخرة إصدار هيمالايا نقلت مستوى الحرفية إلى بعد جديد.