هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مازدا CX60 موديل 2026

مازدا CX60 موديل 2026
مازدا CX60 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX60 موديل 2026، وتنتمي CX60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الفخامة والقوة والتكنولوجيا اليابانية المتطورة .

مازدا CX60 موديل 2026

أبعاد مازدا CX60 موديل 2026

تأتى سيارة مازدا CX60 موديل 2026 بطول 4740 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1687 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2870 مم .

مازدا CX60 موديل 2026

مواصفات مازدا CX60 موديل 2026

زودت سيارة مازدا CX60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية LED بالكامل، وبها إضاءة نهارية أمامية، وبها جنوط مقاس 20 بوصة من الألمنيوم، وبها مرايات جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف، وبها فتحة سقف بانوراما .

مازدا CX60 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مازدا CX60 موديل 2026 بها، فرش مقاعد من القماش، وبها مقاعد أمامية ذات تعديل يدوي في Core وتعديل كهربائي مع ذاكرة وتبريد في High Plus، وبها عجلة قيادة متعدد الوظائف، وبها شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، وبها شاحن لاسلكي للهاتف .

مازدا CX60 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة مازدا CX60 موديل 2026 ، فتحات تكييف خلفية لتوزيع الهواء لجميع الركاب، وشاشة وسطية عالية الدقة تدعم أنظمة الملاحة والوسائط المتعددة، ونظام صوت Bose بجودة فاخرة، وبها نظام العرض على الزجاج الأمامي (HUD) لتقليل تشتيت السائق، وعزل صوتي متطور لتجربة قيادة أكثر هدوء وراحة .

محرك مازدا CX60 موديل 2026

مازدا CX60 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا CX60 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 261 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 58 لتر .

وسائل الأمان بـ مازدا CX60 موديل 2026

مازدا CX60 موديل 2026

تمتلك سيارة مازدا CX60 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية موزعة في جميع أنحاء المقصورة، وبها نظام ABS للمكابح المانعة للانغلاق، وبها نظام EBD لتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، وبها نظام ESP للثبات الإلكتروني، وبها نظام التحكم في الجر (TCS)، وبها حساسات أمامية وخلفية، وبها كاميرا خلفية للمساعدة في الركن، وبها مثبت سرعة متكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، وبها مساعد تفادي الاصطدام الأمامي ومكابح طوارئ ذاتية، وبها تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء فيه، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، وبها تحذير حركة المرور الخلفية، وبها مساعد نزول المنحدرات، وبها مراقبة إجهاد السائق، وبها كاميرا رؤية 360 درجة.

