أسعار ألفا روميو تونالي 2026 في السعودية| صور

كشفت شركة ألفا روميو عن طرازها الجديد ألفا روميو تونالي موديل 2026، وتنتمي تونالي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتركز تونالي على متعة القيادة الصافية، لتنافس بقوة في فئة السيارات الرياضية.

ألفا روميو تونالي موديل 2026

محرك ألفا روميو تونالي موديل 2026

تستمد سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات.

ألفا روميو تونالي موديل 2026

مواصفات ألفا روميو تونالي موديل 2026

زودت سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة تمامًا ، وبها شبك مستوحى من سيارة 33 سترادالي الحصرية النادرة، وبها مداخل هواء أكبر لتبريد أفضل للمحرك، وبها خطوط هيكل أكثر اتساع بفضل توسيع المسارات الأمامية والخلفية وتقليص امتداد المقدمة.

ألفا روميو تونالي موديل 2026

وبالإضافة إلي أن سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 بها، مقاعد جديدة مكسوة بالجلد الفاخر الأحمر مع خياطة متناقضة أنيقة، ولوحة قيادة بمواد ناعمة الملمس وأضواء محيطية عصرية، وشاشة وسطية عالية الدقة تعمل بأحدث نظام معلومات ترفيهي من ألفا روميو، وبها تطعيمات الكنتارا باللونين الأسود واللؤلؤي بـ خياطة بيضاء.

ألفا روميو تونالي موديل 2026

ويوجد في سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026، مكابح بريمبو عالية الأداء بألوان مميزة، ونظام تعليق مزدوج الوضعيات قابل للضبط بين الراحة والرياضية، وعجلات خفيفة الوزن مقاس 20 بوصه بثلاث فتحات تصميمية بدلاً من الخمس السابقة، ومقابض بادل شفت خلف عجلة القيادة من الألومنيوم لقيادة أكثر تفاعلاً.



سعر ألفا روميو تونالي موديل 2026

ألفا روميو تونالي موديل 2026

ستباع سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ألفا روميو في صناعة السيارات

ألفا روميو تونالي موديل 2026

تاريخ ألفا روميو بدأ في 24 يونيو من عام 1910 عندما تأسست شركة A.L.F.A، في ميلانو، قبل أن يصبح اسمها "ألفا روميو" في عام 1918 بعد أن تولى نيكولا روميو الإدارة، ومرت الشركة بمراحل من النجاح في عالم السباقات وفي الإنتاج، وتمتلكها الآن مجموعة ستيلانتيس .