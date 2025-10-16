قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
تكنولوجيا وسيارات

ام جى ZS بحالة الزيرو سعرها 650 ألف جنيه

ام جى ZS موديل 2021
ام جى ZS موديل 2021
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 ام جى ZS موديل 2021

تتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى ZS موديل 2021، وتنتمي ZS لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات ام جى ZS موديل 2021 الخارجية

 ام جى ZS موديل 2021

تمتلك سيارة ام جى ZS موديل 2021 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ام جي، وتم تثبيت شعار شركة ام جي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ام جى ZS موديل 2021

 ام جى ZS موديل 2021

وتستمد سيارة ام جى ZS موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 710 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ام جى ZS موديل 2021 الداخلية

 ام جى ZS موديل 2021

زودت مقصورة سيارة ام جى ZS موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر ام جى ZS موديل 2021

 ام جى ZS موديل 2021

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

