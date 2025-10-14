قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
تكنولوجيا وسيارات

سيات إبيزا هاتشباك بـ 850 ألف جنيه

سيات إبيزا موديل 2021
سيات إبيزا موديل 2021
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيات إبيزا موديل 2021

تتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيات إبيزا موديل 2021، وتنتمي إبيزا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سيات إبيزا موديل 2021 الخارجية

سيات إبيزا موديل 2021

تمتلك سيارة سيات إبيزا موديل 2021 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيات، وتم تثبيت شعار شركة سيات أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا موديل 2021

تستمد سيارة سيات إبيزا موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 564 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيات إبيزا موديل 2021 الداخلية

سيات إبيزا موديل 2021

زودت مقصورة سيات إبيزا موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخ0لية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سيات إبيزا موديل 2021

تباع سيارة سيات إبيزا موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيات إبيزا موديل 2021

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

