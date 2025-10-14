سيات إبيزا هاتشباك بـ 850 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيات إبيزا موديل 2021

تتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيات إبيزا موديل 2021، وتنتمي إبيزا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سيات إبيزا موديل 2021 الخارجية

سيات إبيزا موديل 2021

تمتلك سيارة سيات إبيزا موديل 2021 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيات، وتم تثبيت شعار شركة سيات أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا موديل 2021

تستمد سيارة سيات إبيزا موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 564 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيات إبيزا موديل 2021 الداخلية

سيات إبيزا موديل 2021

زودت مقصورة سيات إبيزا موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخ0لية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سيات إبيزا موديل 2021

تباع سيارة سيات إبيزا موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيات إبيزا موديل 2021

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .