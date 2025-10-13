قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
أيهما تفضل .. إم جى وان أم سيات أرونا 2026

ام جى وان ام سيات ارونا 2026
ام جى وان ام سيات ارونا 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى وان و سيات ارونا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ ام جى وان موديل 2026

 ام جى وان موديل 2026

زودت سيارة ام جى وان موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP .

محرك ام جى وان موديل 2026

 ام جى وان موديل 2026

تستمد سيارة ام جى وان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية .

سعر ام جى وان موديل 2026

 ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تمتلك سيارة سيات ارونا موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

عزم دوران سيارة سيات ارونا موديل 2026 يصل إلي 200 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

سعر سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 289 ألف جنيه .

