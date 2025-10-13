قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

عزة عاطف

كشفت هيونداي مؤخرًا عن طراز جديد من سوناتا هايبرد يُعرف باسم Blue Hybrid، ويعد بداية جديدة في استراتيجية الشركة لإتاحة تقنيات الهايبرد بأسعار أكثر تنافسية. يصدر الطراز بسعر يبدأ من 29,050 دولارًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أرخص بكثير من سعر الطراز الأساسي في السنة السابقة الذي بدأ من 31,250 دولارًا.

ما يميز هذا الإصدار ليس فقط السعر، بل كفاءته في استهلاك الوقود، حيث يعرف عنه استهلاك يبلغ 47 ميل في الغالون داخل المدينة و 56 على الطرق السريعة، بمعدل مركب يصل إلى 51 ميل/جالون، متفوقًا على إصدارات SEL وLimited السابقة.

وتزود سوناتا هايبرد الجديدة بمحرك 2.0 لتر مدموج مع محرك كهربائي يُنتجان معًا 192 حصانًا، ما يعطي أداء مقبولًا مع الحفاظ على الكفاءة.

بالإضافة إلى النسخة Blue، حصلت طرازات SEL على ترقيات مثل جعل السقف البانورامي قياسيًا في الفئة، فيما تم تعديل بعض تجهيزات الفئات الأخرى.

مميزات وعيوب هيونداي سوناتا سبورت الجديدة

إلى جانب النسخة الهايبرد، طرحت هيونداي إصدارًا يطلق عليه سوناتا سبورت، ليحل مكان فئة SEL التقليدية وSEL Convenience.

وتميز هذا الإصدار بعجلات مقاس 18 بوصة، وبدالات تبديل (Paddle Shifters)، وشحن لاسلكي، ومقود مغطّى بالجلد، لكن الانتقادات بدأت في الظهور سريعًا لأن التسمية “سبورت” تحمل توقعات أداء رياضي، إلا أن التحديثات تقتصر على المظهر والتجهيزات دون تعديل جوهري على المحرك أو الشاسيه.

يتزامن إصدار هذه الإصدارات مع تجديدات في تشكيلة سوناتا لعام 2026، حيث أُدخلت تغييرات في الفئات والتجهيزات لتلبية طلب المستهلكين على الكفاءة والقيمة.

وفي النموذج الجديد، احتفظت سوناتا بمحرك 2.5 لتر أساسياً بقوة 191 حصانًا، مع خيار هايبرد 192 حصان، وخيار N-Line التوربيني بقوة 290 حصانًا، فيما تعتمد بعض الفئات على نظام دفع أمامي أو دفع رباعي حسب الفئة المختارة.

ولا يُتوقع أن تسارع نسخة سوناتا سبورت إلى مستويات سيارات الأداء، فإنها تعطي خيارًا لمن يريد الشكل الرياضي دون دفع ثمن تعديلات الأداء.

ويعد إصدار سوناتا Blue Hybrid خطوة ذكية من هيونداي للاستحواذ على فئة المشترين الباحثين عن سيارات اقتصادية أقل كلفة. 

ويمكن أن يوسع من جاذبية سوناتا في مواجهة منافسين مثل تويوتا كامري وفورد فيوجن الهجينية.

 النسخة الرياضية ظاهريًا قد تواجه انتقادات إذا لم تدرس السوق بعناية، فالتسمية “سبورت” قد تخيب آمال من يتوقع أداءًا أعلى وليس مجرد تصميم رياضي.

في النهاية، يظهر أن هيونداي تراهن على القدرة على تقديم كفاءة بأسعار أقرب إلى متناول المشترين، مع تجميل فئوي يرضي عشاق المظهر الرياضي، لكن يحدث التوازن بين الطموح التقني وتوقعات العملاء.

