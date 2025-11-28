مصر والأردن يتفقان على مواصلة جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام

كشفت القاهرة الإخبارية أن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، التقى بنظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش مشاركتهما في أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على الطبيعة الخاصة للعلاقات المصرية الأردنية، وما تقوم عليه من تنسيق دائم تجاه مختلف القضايا.

وأعرب "عبدالعاطي" عن تقدير مصر لما يشهده التعاون الثنائي من زخم متنامٍ، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والبناء على آليات التنسيق القائم بين البلدين.

غزة

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وشدد الوزيران على مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكل مراحله، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب دعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

واتفق الجانبان، على مواصلة العمل المشترك لحشد الدعم الدولي وتوفير المناخ الملائم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفع نحو مسار سياسي جاد على أساس حل الدولتين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والأردن إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الأمن القومي العربي ويدعم ركائز الاستقرار في المنطقة.