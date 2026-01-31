أمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، صباح اليوم السبت، يرافقه الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للاطلاع على سير العمل بأركان الجناح المختلفة والأنشطة المقدمة للجمهور، ومتابعة مستوى الخدمات الثقافية والعلمية والتوعوية التي يقدمها جناح الأزهر لزواره.

وخلال جولته، تابع فضيلته بعض العروض التوعوية والدينية التي يقدمها طلاب منطقة الجيزة الأزهرية بقاعة الندوات، كما استمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الجناح حول أبرز الفعاليات اليومية، والبرامج الثقافية والفنية، والندوات الفكرية التي ينظمها الأزهر ضمن مشاركته في المعرض، والتي تستهدف تعزيز الوعي، ونشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

كما حرص الحداد، على تفقد أركان الفتوى، والمكتبة، والخط العربي وقطاع المعهد ومجلة نور وركن البيع، مثمنًا الجهود المبذولة من القائمين على العمل، وموجهًا بمواصلة تطوير البرامج المقدمة بما يواكب تطلعات الجمهور ويعزز الدور التنويري للأزهر الشريف.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من قيادات الأزهر الشريف لمشاركة الأزهر الشريف في الفعاليات الثقافية الكبرى، وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يسهم في إبراز مكانة الأزهر العلمية والحضارية ودوره التوعوي الكبير.