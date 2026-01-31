قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروان عثمان يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"لوحة عملاقة" توثق مواقف الإمام الأكبر في جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يعرض "لوحة عملاقة" توثق مواقف الإمام الأكبر عبر ثمانية عقود
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يعرض "لوحة عملاقة" توثق مواقف الإمام الأكبر عبر ثمانية عقود
شيماء جمال

يقدم جناح الأزهر الشريف لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب لوحة فنية عملاقة توثق أبرز مواقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر مسيرة ممتدة لثمانين عامًا من العطاء الفكري والإنساني والوطني.

وتجسد اللوحة محطات فارقة في مسيرة الإمام الأكبر ومبادراته، من بينها الدعوة إلى حقن الدماء ومحاربة الثأر ودعم جهود المصالحات المجتمعية، ونصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحق والهوية، إلى جانب ترسيخ قيم السلام الإنساني من خلال توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وبناء جسور التعايش بين الشعوب والثقافات.

كما ترصد جهود تعزيز المواطنة وإحياء روح الأخوة داخل الوطن، وإحياء الحوار الإسلامي–الإسلامي وتوسيع دوائر الفهم المشترك، فضلًا عن تجديد الفكر وصون التراث وإنشاء وإعادة إحياء وتطوير عدد من القطاعات العلمية والدعوية بالأزهر الشريف.

وتبرز اللوحة كذلك أدوار الإمام الأكبر في نشر منهج الوسطية ومحاصرة التطرف وحماية المجتمعات من العنف، وترسيخ الهوية الوطنية والإسلامية الجامعة، وتمكين المرأة والطفل وذوي الهمم بروح من العدل والرحمة، إضافة إلى إحياء فن الخط العربي بوصفه جزءًا من الذاكرة الحضارية للأمة.

ومن بين المحاور اللافتة في العرض الإشارة إلى دعم تحفيظ القرآن الكريم عبر نشر الأروقة القرآنية في مختلف محافظات مصر، بما يسهم في بناء أجيال متصلة بكتاب الله علمًا وقيمًا وسلوكًا.

ويأتي تقديم هذه اللوحة في إطار الدور التوعوي والثقافي الذي يضطلع به جناح الأزهر داخل المعرض، تأكيدًا لرسالته في نشر القيم الإنسانية الجامعة ونصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعريف الأجيال الجديدة بمحطات مضيئة في مسيرة قيادة دينية ووطنية كرّست جهودها لخدمة الإنسان وبناء السلام.

جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب مواقف الإمام الأكبر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

هيونداي

اختبار واحد فقط يطيح بمبيعات أشهر سيارات هيونداي

تسلا

صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

مازدا 323 التاريخية

سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد