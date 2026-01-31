"لوحة عملاقة" توثق مواقف الإمام الأكبر في جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب لوحة فنية عملاقة توثق أبرز مواقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر مسيرة ممتدة لثمانين عامًا من العطاء الفكري والإنساني والوطني.

وتجسد اللوحة محطات فارقة في مسيرة الإمام الأكبر ومبادراته، من بينها الدعوة إلى حقن الدماء ومحاربة الثأر ودعم جهود المصالحات المجتمعية، ونصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحق والهوية، إلى جانب ترسيخ قيم السلام الإنساني من خلال توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وبناء جسور التعايش بين الشعوب والثقافات.

كما ترصد جهود تعزيز المواطنة وإحياء روح الأخوة داخل الوطن، وإحياء الحوار الإسلامي–الإسلامي وتوسيع دوائر الفهم المشترك، فضلًا عن تجديد الفكر وصون التراث وإنشاء وإعادة إحياء وتطوير عدد من القطاعات العلمية والدعوية بالأزهر الشريف.

وتبرز اللوحة كذلك أدوار الإمام الأكبر في نشر منهج الوسطية ومحاصرة التطرف وحماية المجتمعات من العنف، وترسيخ الهوية الوطنية والإسلامية الجامعة، وتمكين المرأة والطفل وذوي الهمم بروح من العدل والرحمة، إضافة إلى إحياء فن الخط العربي بوصفه جزءًا من الذاكرة الحضارية للأمة.

ومن بين المحاور اللافتة في العرض الإشارة إلى دعم تحفيظ القرآن الكريم عبر نشر الأروقة القرآنية في مختلف محافظات مصر، بما يسهم في بناء أجيال متصلة بكتاب الله علمًا وقيمًا وسلوكًا.

ويأتي تقديم هذه اللوحة في إطار الدور التوعوي والثقافي الذي يضطلع به جناح الأزهر داخل المعرض، تأكيدًا لرسالته في نشر القيم الإنسانية الجامعة ونصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعريف الأجيال الجديدة بمحطات مضيئة في مسيرة قيادة دينية ووطنية كرّست جهودها لخدمة الإنسان وبناء السلام.