أخبار العالم

أبو الغيط من نيودلهي: أي اضطرابات بالمنطقة العربية ستؤثر على حركة التجارة

الحضور في المنتدى التعاون العربي الهندي
الحضور في المنتدى التعاون العربي الهندي
الديب أبوعلي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي، الذي يعقد بالعاصمة نيودلهي، حرص الجامعة على تعزيز التعاون العربي الهندي على كافة المستويات، وبناء علاقات مؤسسية متينة مع جمهورية الهند، مؤكدًا على أهمية هذا المنتدى كأداة لتعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف في ظل تحديات عالمية متصاعدة.

وقال أبو الغيط، إن الاجتماع يأتي في وقت عالمي مضطرب، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية وتتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية، مع تراجع الثقة في النظام الدولي، مؤكدًا أن عقد هذه الدورة يعكس إدراك الطرفين لخطورة المرحلة وضرورة التشاور وتعزيز العمل المشترك.

وأشار الأمين العام إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية بلغ نحو 240 مليار دولار، إلى جانب الفعاليات المشتركة في الثقافة والإعلام وتنمية الموارد البشرية، مثل مهرجان الثقافة العربية الهندية، وندوة الإعلام، ومؤتمر رؤساء الجامعات العربية الهندية.

وأوضح أبو الغيط، أن استقرار المنطقة العربية يمثل أهمية قصوى على الصعيد العالمي، لافتًا إلى أن أي اضطراب في المنطقة يؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والأمن الدولي بأسره. وذكر أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال العامين الماضيين أودت بحياة نحو 72 ألف فلسطيني ودمرت مجتمعًا بأكمله، مضيفًا أن سكان القطاع يعيشون اليوم في ظروف مأساوية بدون خدمات صحية أو نظم حماية أساسية، معرضين للأمراض واليأس.

وشدد على ضرورة التحرك الفوري نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يشمل تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع، ومعالجة مشكلة السلاح التابع للمنظمات، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة هذه العملية.

وأضاف أبو الغيط، أن قضية غزة جزء من القضية الفلسطينية الكبرى، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وأن تأجيل إقامة الدولة الفلسطينية يهدد استقرار المنطقة بأكملها. كما أشاد بالدور التاريخي للهند في دعم حق الشعب الفلسطيني، ودعاها لمواصلة دعم حل الدولتين كضرورة استراتيجية وأخلاقية وإنسانية.

وأشار الأمين العام إلى أن التنسيق العربي الهندي على الصعيد الدولي يقوم على الثقة المتبادلة والتلاقي في الرؤى، مشددًا على أهمية تعزيز التفاهم والتقارب بين الجانبين لتحقيق عالم أكثر تعددية وعدالة بعيدًا عن منطق القوة.

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أن التعاون العربي الهندي يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والندية، وأن الجامعة ستظل شريكًا فاعلاً في دعم استقرار الدول، وتقوية مؤسساتها الوطنية، وحماية حقوق مواطنيها، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمل، مؤكدًا أن تحقيق العدالة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يمثل الطريق الأمثل للاستقرار العالمي ولتحقيق مصالح الشعوب كافة دون تمييز أو إجحاف.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية منتدى التعاون العربي الهندي الهند القضية الفلسطينية سلاسل الإمداد حركة التجارة جامعة الدول العربية المنطقة العربية المرحلة الثانية من خطة السلام إقامة الدولة الفلسطينية نيودلهي

