حبس نائبة سابقة بتهمة دهس شاب في القاهرة سنة غيابيا

قضت محكمة الجنح ، بمعاقبة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب بحبس النائبة السابقة منى جاب الله سنة غيابيا وكفالة 30 ألف جنية بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدمت بسيارتها شابا كان يقف على جانب الطريق ما أدى لمصرعه، قررت التأجيل لـ جلسة 31 يناير .



تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سلام أسفر عن مصرع شاب.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة النائبة السابقة منى جاب الله إثر اصطدام سيارتها بشاب كان واقفا على جانب الطريق، لتأمر النيابة بإخلاء سبيلها وإحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح