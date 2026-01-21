القبض على شاب وفتاة يمارسن الفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص وسيدة) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





