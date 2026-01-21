قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرض قانوني.. تطور مثير في مقـ.تل سيدة زنين على يد رجلين بزي نسائي

المتهمان
المتهمان
ندى سويفى

أجرت جهات التحقيق عرضا قانونيا للمتهمين بقتل سيدة زنين على ابنة المجني عليها التي فتحت لهما باب الشقة . 

وتعرفت الفتاة على المواصفات الجسدية للمتهمين حيث كانا يرتديان نقابا وأكدت ان النقاب ضمن الاحراز كان المتهمان يرتديانه. 

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس المتهمين بقتل سيدة زنين وسرقة مشغولاتها الذهبية بعد التخفي في "نقاب حريمي" ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

وكشفت التحقيقات أن منفذ الجريمة ابن شقيقة الضحية حيث كان يعلم إن خالته تحتفظ بمشغولات ذهبية كثيرة ولمروره بضائقة مالية عرض على ابن عمه فكرة السرقة فاستجاب له وعندما توجها للشقة مرتديان النقاب فتحت لهما ابنة الضحية فقاما بتكبيلها وتكميمها واثناء سرقتهما الذهب من خالة المتهم شدت النقاب من على وجهه وعلمت انه ابن شقيقتها وخوفا من فضح أمره قام بخنقها حتى الموت.

فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان الملابس النسائية والنقاب لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته .
 


بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بوفاة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) وسرقة منزلها بالإكراه ، وبسؤال كريمتها قررت بأنها حال تواجدها رفقة والدتها المتوفاة بالشقة محل سكنهما فوجئتا بطرق باب الشقة ولدى قيامها بفتح الباب دلف شخصان يرتديان "ملابس نسائية ونقاب" وقاما بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب وتقييدهما ، مما أسفر عن وفاة والدتها وقيامهما بسرقة ( بعض المبالغ المالية ومشغولات ذهبية ) ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (نجل شقيقة المتوفاة ، نجل عمومته) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما بإحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية بمنزلها ، وحال قيامهما بتقييد المتوفاة قامت بكشف النقاب عن وجه نجل شقيقتها فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

سيدة زنين قتل سيدة زنين بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يودع جماهير الرجاء قبل الانضمام للأهلي

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم.. متى يظهر بقميص الأهلي؟

منتخب مصر

بطولة أفريقيا لكرة اليد.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على الجابون

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد