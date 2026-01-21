تخفيا في نقاب حريمي.. قرار عاجل بشأن المتهم بقتل خالته وشريكه ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس المتهم بقتل خالته “سيدة زنين” بمعاونة ابن عمه بعدما تخفيا في “نقاب حريمي” ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

وكشفت التحقيقات أن منفذ الجريمة ابن شقيقة الضحية حيث كان يعلم إن خالته تحتفظ بمشغولات ذهبية كثيرة ولمروره بضائقة مالية عرض على ابن عمه فكرة السرقة فاستحاب له وعندما توجها للشقة مرتديان النقاب فتحت لهما ابنة الضحية فقاما بتكبيلها وتكميمها واثناء سرقتهما الذهب من خالة المتهم شدت النقاب من على وجهه وعلمت انه ابن شقيقتها وخوفا من فضح أمره قام بخنقها حتى الموت.

وفى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان الملابس النسائية والنقاب لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بوفاة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) وسرقة منزلها بالإكراه ، وبسؤال كريمتها قررت بأنها حال تواجدها رفقة والدتها المتوفاة بالشقة محل سكنهما فوجئتا بطرق باب الشقة ولدى قيامها بفتح الباب دلف شخصان يرتديان "ملابس نسائية ونقاب" وقاما بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب وتقييدهما ، مما أسفر عن وفاة والدتها وقيامهما بسرقة ( بعض المبالغ المالية ومشغولات ذهبية ) ولاذا بالفرار .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (نجل شقيقة المتوفاة ، نجل عمومته) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما بإحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية بمنزلها ، وحال قيامهما بتقييد المتوفاة قامت بكشف النقاب عن وجه نجل شقيقتها فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .