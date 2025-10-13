منها إس 05 وكارديان.. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءة تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 05 ، وشيرى تيجو 7، وكاي ي اكس 3 برو، وشيرى تيجو 4 برو، ورينو كارديان .

ساوايست اس 05 موديل 2026

تستمد سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

تباع سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تنقل قوة سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر 929 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 810 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع بسعر 980 ألف جنيه .

رينو كارديان موديل 2026

قوة سيارة رينو كارديان موديل 2026 تصل إلي 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وخزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 974 ألف جنيه .