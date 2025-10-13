قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
رئيس الرعاية الصحية يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء لضمان الجاهزية الطبية لقمة شرم الشيخ
من شرم الشيخ.. ماكرون: فرنسا جاءت إلى هنا حاملة رسالة أمل ومسؤولية
رابط مباشر.. استعلام مخالفات المرور بخطوات بسيطة وخصم 50% بهذه الحالة
الرئيسان الفرنسي والإندونيسي.. توافد قادة وزعماء العالم إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام
الرئيس الأمريكي ترامب يصل إلى الكنيست لإلقاء خطابه
سياحة النواب توضح مكاسب مصر من زيارة الرئيس الأمريكي
توسع عمراني بمشروع ضخم في أسيوط لتخفيف الكثافة السكانية عن المدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محطات هامة في حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace

حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace
حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace
إبراهيم القادري

إيان كالوم يعمل مصمم سيارات بريطاني، ولد كالوم عام 1954، ويعرف بمسيرته المهنية الطويلة والمؤثرة في عالم تصميم السيارات، وبدأ حياته المهنية في شركة فورد عام 1979، ثم عمل في TWR، وصمم العديد من السيارات من ضمنها، أستون مارتن DB7، وفانكويش.

 حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace 

وبعدها انتقل إيان كالوم إلى جاكوار ليصبح رئيس قسم التصميم، وأشرف على تحديث لغة تصميم العلامة التجارية ، وعمل علي تصميمات ناجحة منها F-Type وF-Pace، قبل أن يؤسس شركته الخاصة CALLUM في عام 2019.

مسار إيان كالوم المهني

 حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace 

بدأ إيان كالوم مسيرته المهنية في عام 1979 مع شركة فورد، وساهم في تصميم سيارات منها، Ford RS200، وEscort RS Cosworth، وفي عام 1991 أصبح رئيس قسم التصميم في TWR، وساهم في تصميم أستون مارتن DB7 ، وVanquish ، وDB9.

مساهمات إيان كالوم  في جاكوار

في عام 1999 تولى إيان كالوم منصب مدير التصميم في جاكوار، وأشرف على تحديث تصميم جاكوار، مما أدى إلى ظهور طرازات أكثر جرأة وحداثة مثل XF وXJ وF-Type وF-PACE وI-PACE الكهربائية.

 حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace 

وشارك إيان كالوم  في صياغة مفهوم السيارة الفائقة C-X75 في عام 2010، وساهم في تصميم سيارة السباق نيسان R390، وفي عام 2019، أسس كالوم شركته الخاصة لتصميم السيارات والمنتجات، والتي أسماها CALLUM.

تركز شركة إيان كالوم على مشاريع تصميم فريدة ومخصصة في قطاع السيارات وخارجه، بهدف العودة إلى جوهر الإبداع، وتتطلع إلى العمل على مشاريع مستقبلية، وكان أول مشروع لشركته هو إعادة تصميم أستون مارتن Vanquish الشهيرة باسم Aston Martin CALLUM Vanquish 25.

تاريخ شركة جاكوار في صناعة السيارات

 حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace 

تاريخ شركة جاكوار يعود إلى عام 1922 عندما أسس ويليام ليونز وويليام والمسلي شركة "Swallow Sidecar" التي كانت تصنع مقطورات للدراجات النارية.

وتغير اسم الشركة إلى "SS Cars" في عام 1934، ثم إلى "Jaguar Cars" رسميًا في عام 1945، للتركيز على صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

 حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace 

ومرت الشركة بعدة مراحل ملكية، حيث أصبحت جزء من شركة بريتيش ليلاند موتور كوربوريشن في عام 1965 قبل أن تستقل مرة أخرى في عام 1984، واستحوذت شركة فورد على جاكوار في عام 1999، ثم بيعت لاحقًا مع لاند روفر لشركة تاتا موتورز الهندية في عام 2008. 

إيان كالوم مصمم سيارات بريطاني TWR أستون مارتن DB7 فانكويش Ford RS200 Escort RS Cosworth

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح

ترامب

باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب

غزة

إعلام عبري: الصليب الأحمر بدأ تسلم الدفعة الثانية من المحتجزين بقطاع غزة

بالصور

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد