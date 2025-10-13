محطات هامة في حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace

إيان كالوم يعمل مصمم سيارات بريطاني، ولد كالوم عام 1954، ويعرف بمسيرته المهنية الطويلة والمؤثرة في عالم تصميم السيارات، وبدأ حياته المهنية في شركة فورد عام 1979، ثم عمل في TWR، وصمم العديد من السيارات من ضمنها، أستون مارتن DB7، وفانكويش.

حياة إيان كالوم مصمم جاكوار I-Pace

وبعدها انتقل إيان كالوم إلى جاكوار ليصبح رئيس قسم التصميم، وأشرف على تحديث لغة تصميم العلامة التجارية ، وعمل علي تصميمات ناجحة منها F-Type وF-Pace، قبل أن يؤسس شركته الخاصة CALLUM في عام 2019.

مسار إيان كالوم المهني

بدأ إيان كالوم مسيرته المهنية في عام 1979 مع شركة فورد، وساهم في تصميم سيارات منها، Ford RS200، وEscort RS Cosworth، وفي عام 1991 أصبح رئيس قسم التصميم في TWR، وساهم في تصميم أستون مارتن DB7 ، وVanquish ، وDB9.

مساهمات إيان كالوم في جاكوار

في عام 1999 تولى إيان كالوم منصب مدير التصميم في جاكوار، وأشرف على تحديث تصميم جاكوار، مما أدى إلى ظهور طرازات أكثر جرأة وحداثة مثل XF وXJ وF-Type وF-PACE وI-PACE الكهربائية.

وشارك إيان كالوم في صياغة مفهوم السيارة الفائقة C-X75 في عام 2010، وساهم في تصميم سيارة السباق نيسان R390، وفي عام 2019، أسس كالوم شركته الخاصة لتصميم السيارات والمنتجات، والتي أسماها CALLUM.

تركز شركة إيان كالوم على مشاريع تصميم فريدة ومخصصة في قطاع السيارات وخارجه، بهدف العودة إلى جوهر الإبداع، وتتطلع إلى العمل على مشاريع مستقبلية، وكان أول مشروع لشركته هو إعادة تصميم أستون مارتن Vanquish الشهيرة باسم Aston Martin CALLUM Vanquish 25.

تاريخ شركة جاكوار في صناعة السيارات

تاريخ شركة جاكوار يعود إلى عام 1922 عندما أسس ويليام ليونز وويليام والمسلي شركة "Swallow Sidecar" التي كانت تصنع مقطورات للدراجات النارية.

وتغير اسم الشركة إلى "SS Cars" في عام 1934، ثم إلى "Jaguar Cars" رسميًا في عام 1945، للتركيز على صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

ومرت الشركة بعدة مراحل ملكية، حيث أصبحت جزء من شركة بريتيش ليلاند موتور كوربوريشن في عام 1965 قبل أن تستقل مرة أخرى في عام 1984، واستحوذت شركة فورد على جاكوار في عام 1999، ثم بيعت لاحقًا مع لاند روفر لشركة تاتا موتورز الهندية في عام 2008.