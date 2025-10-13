كسر زيرو .. بيجو 301 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بيجو 301 موديل 2022

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 301 موديل 2022، وتنتمي 301 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 301 موديل 2022 الخارجية

بيجو 301 موديل 2022

تظهر سيارة بيجو 301 موديل 2022 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك بيجو 301 موديل 2022

بيجو 301 موديل 2022

تحصل سيارة بيجو 301 موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بيجو 301 موديل 2022 الداخلية

بيجو 301 موديل 2022

زودت مقصورة بيجو 301 موديل 2022 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها مساند يد أمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 301 موديل 2022

بيجو 301 موديل 2022

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .