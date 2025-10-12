شيفروليه أفيو أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه| صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أفيو موديل 2015

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2015، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2015 الخارجية

تظهر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيفروليه أفيو موديل 2015

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2015 الداخلية

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين .

سعر شيفروليه أفيو موديل 2015

تباع سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .