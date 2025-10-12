اركب هيونداي فيرنا بـ 350 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي فيرنا موديل 2014

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي فيرنا موديل 2014، وتنتمي فيرنا لفئة السيارات السيدان.

مواصفات هيونداي فيرنا موديل 2014 الخارجية

هيونداي فيرنا موديل 2014

تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي.

وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج امامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

تحصل سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 165 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي فيرنا موديل 2014 الداخلية

هيونداي فيرنا موديل 2014

وتحتوي مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، ودرج تخزين أمامي، ومخارج تهوية أمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مسند يد أمامي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي فيرنا موديل 2014

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2014

وجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في شراء سيارة مستعملة معيوبة .