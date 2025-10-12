سعر ومواصفات تسلا موديل 3 في السعودية

تواصل تسلا من تواجدها في السوق السعودي، بعدد من الاصدارات المتنوعة، منها السيارة Tesla Model 3 الشهيرة، والتي تقدم بعدد من التجهيزات، حسب الفئات المقدمة.

محركات وأداء تسلا موديل 3

تقدم السيارة بثلاثة خيارات مختلفة من أنظمة الدفع، يأتي في مقدمتها الإصدار Long Range RWD الذي يعتمد على الدفع الخلفي ويولد قوة تبلغ 286 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 436 نيوتن متر، مما يمكنه من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.2 ثانية، ويصل إلى سرعة قصوى قدرها 201 كم/س.

ويحقق هذا الطراز كفاءة طاقة إجمالية بواقع 13.6 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم، مع مدى قيادة طويل يصل إلى 640 كم في الشحنة الواحدة، أما الإصدار المزدوج الدفع Long Range AWD، فيقدم تسارعًا أعلى يصل إلى 4.4 ثانية للوصول إلى 100 كم/س.

بينما يصل مع مدى القيادة إلى 629 كم، واستهلاك طاقة يقدر بـ 14.0 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم. كما يتوفر طراز أساسي بالدفع الخلفي RWD مع مدى يصل إلى 520 كم واستهلاك أقل للطاقة بواقع 13.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.1 ثانية.

تضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED ، عجلات رياضية قياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، شاشة مركزية ضخمة بقياس 15.4 بوصة تتحكم بجميع أنظمة السيارة من الترفيه إلى الملاحة والمناخ، كما تدعم السيارة الاتصال اللاسلكي الكامل بـ Apple CarPlay وAndroid Auto، وبنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مدمج.

وتحتوي السيارة على نظام صوتي فاخر يضم 17 سماعة، شاشة ترفيهية للصف الثاني، وإضاءة داخلية محيطية مع خاصية Cabin Overheat Protection التي تحافظ على درجة حرارة المقصورة تلقائيًا عند ارتفاع الحرارة، والوسائد الهوائية الأمامية والجانبية وستائر الحماية، مثبت سرعة تكيفي.

سعر السيارة تسلا موديل 3 في السعودية

تقدم تسلا موديل 3 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 172,009 ريال سعودي.